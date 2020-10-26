Кто спас из огня бездыханного инвалида в квартире по ул. Гранитной Бердска, имя героя раскрыто

Евгений, ничего героического в своем поступке не видит: «Я даже не задумывался ни о какой опасности для себя, я знал, что в соседней квартире живет инвалид, который плохо передвигается, и не мог не прийти к нему на помощь!».

Евгению Сапрунову 26 лет, он работает автомехаником на станции техобслуживания автомобилей в Бердске

В Бердске сотрудники МЧС России спасли на пожаре женщину и оперативно ликвидировали открытое горение в многоквартирном жилом доме. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Жильца, находившегося в горящей квартире, спас сосед.

25 октября 04:17 (вр.местн.) поступило сообщение о задымление в подъезде трехэтажного жилого дома по улице Гранитная в городе Бердск. В течении семи минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, где из окна квартиры на третьем этаже шел дым, а также было сильное задымление в подъезде.

Незамедлительно специалисты газодымозащитной службы направили силы для спасения жителей с верхних этажей. При помощи автолестницы и спасательного устройства с балкона соседней квартиры на третьем этаже огнеборцы спасли женщину. Еще 15 человек покинули задымленный подъезд самостоятельно до прибытия пожарной охраны.

Вскоре выяснилось, что до прибытия спасателей жильца, который без сознания находился в горящей квартире, спас сосед – Евгений Сапрунов, 1994 г.р.. Молодой человек, проснулся ночью от стука и беспокойства собаки, выглянув в подъезд, обнаружил дым, идущий из соседней квартиры. Евгений крикнул жене вызывать пожарных, а сам стал пытаться разбудить соседа. Дверь никто не открывал, и мужчине пришлось ее выламывать. Открыв дверь, прямо под ней в задымленном коридоре на полу Евгений Сапрунов обнаружил соседа в бессознательном состоянии и вынес его с третьего этажа на свежий воздух.

Пострадавший, мужчина 1964 г.р. госпитализирован в Бердскую клиническую больницу, с незначительными ожогами направлен на амбулаторное лечение.

Уже через четыре минуты после прибытия огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение, а в 05:05 была объявлена полная ликвидация пожара. В результате пожара огнем повреждены домашние вещи, пластиковое окно и потолочное перекрытие на общей площади 21 квадратный метр. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении пострадавшего. На ликвидацию пожара привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

За неравнодушие, активную гражданскую позицию и отважный поступок Евгения Сапрунова, в настоящее время в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области рассматривается вопрос о его награждении.

Сам же Евгений, ничего героического в своем поступке не видит: «Я даже не задумывался ни о какой опасности для себя, я знал, что в соседней квартире живет инвалид, который плохо передвигается, и не мог не прийти к нему на помощь!».

Евгению Сапрунову 26 лет, он работает автомехаником на станции техобслуживания автомобилей в г. Бердске.