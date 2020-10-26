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Снова нарушил перемирия в Карабахе Азербайджан, заявили в Армении

14:37 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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"Противник обстрелял юго-восточное направление линии соприкосновения, выпустив пять артиллерийских снарядов", - написала Степанян в Facebook.

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Армения обвинила Азербайджан в повторном нарушении перемирия в Карабахе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о новом нарушении Азербайджаном режима перемирия - на юго-востоке Карабаха.
"Очередное нарушение зафиксировано примерно в 09.10 (08.10 мск). Противник обстрелял юго-восточное направление (линии соприкосновения), выпустив пять артиллерийских снарядов", - написала Степанян в Facebook.
Ранее она сообщала об обстрелах с азербайджанской стороны на северо-восточном направлении.

Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.

военный конфликт Нагорный Карабах Шушан Степанян
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