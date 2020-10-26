Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о новом нарушении Азербайджаном режима перемирия - на юго-востоке Карабаха.
"Очередное нарушение зафиксировано примерно в 09.10 (08.10 мск). Противник обстрелял юго-восточное направление (линии соприкосновения), выпустив пять артиллерийских снарядов", - написала Степанян в Facebook.
Ранее она сообщала об обстрелах с азербайджанской стороны на северо-восточном направлении.
Снова нарушил перемирия в Карабахе Азербайджан, заявили в Армении
14:37 26.10.2020
"Противник обстрелял юго-восточное направление линии соприкосновения, выпустив пять артиллерийских снарядов", - написала Степанян в Facebook.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о новом нарушении Азербайджаном режима перемирия - на юго-востоке Карабаха.
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