Снова нарушил перемирия в Карабахе Азербайджан, заявили в Армении

Армения обвинила Азербайджан в повторном нарушении перемирия в Карабахе

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о новом нарушении Азербайджаном режима перемирия - на юго-востоке Карабаха.

"Очередное нарушение зафиксировано примерно в 09.10 (08.10 мск). Противник обстрелял юго-восточное направление (линии соприкосновения), выпустив пять артиллерийских снарядов", - написала Степанян в Facebook.

Ранее она сообщала об обстрелах с азербайджанской стороны на северо-восточном направлении.



Госдепартамент распространил в воскресенье совместное заявление США, Армении и Азербайджана, в котором говорилось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.