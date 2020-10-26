Новый рекорд: заразившихся 17 347 коронавирусом за сутки на 26 октября в России

За последние сутки в России выявлено 17 347 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 803 (27,7%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чеченская Республика 0,3%
3. Республика Дагестан 0,5%
Нарастающим итогом выявлено 1 531 224 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 7 574 человек:
Москва – 2681
Санкт-Петербург – 390
Московская область – 322
Курская область – 229
Воронежская область – 174
Мурманская область – 160
Красноярский край – 158
Алтайский край – 153
Республика Калмыкия – 152
Удмуртская Республика – 149
Кемеровская область – 135
Иркутская область – 123
Республика Дагестан – 99
Ульяновская область – 98
Приморский край – 92
Пермский край – 89
Республика Тыва – 82
Ростовская область – 81
Оренбургская область – 79
Томская область – 79
Ханты-Мансийский автономный округ – 78
Амурская область – 73
Челябинская область – 71
Республика Хакасия – 71
Республика Алтай – 70
Самарская область – 59
Новосибирская область – 58
Брянская область – 57
Тульская область – 53
Орловская область – 46
Архангельская область – 44
Республика Адыгея – 43
Омская область – 39
Республика Саха (Якутия) – 39
Саратовская область – 38
Тюменская область – 37
Ямало-Ненецкий автономный округ – 34
Забайкальский край – 34
Владимирская область – 33
Республика Чувашия – 33
Рязанская область – 31
Магаданская область – 31
Астраханская область – 30
Краснодарский край – 28
Тверская область – 27
Вологодская область – 27
Калининградская область – 26
Кабардино-Балкарская Республика – 26
Карачаево-Черкесская Республика – 24
Сахалинская область – 23
Липецкая область – 19
Тамбовская область – 19
Калужская область – 17
Пензенская область – 14
Курганская область – 14
Камчатский край – 13
Республика Марий Эл – 12
Еврейская автономная область – 12
Ставропольский край – 10
Кировская область – 9
Смоленская область – 8
Ярославская область – 4
Республика Карелия – 4
Севастополь – 4
Чеченская Республика – 4
Республика Башкортостан – 4
Хабаровский край – 4
Ивановская область – 2
Костромская область – 2
Республика Коми – 2
Ненецкий автономный округ – 2
Новгородская область – 1
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 146 096 человека.
За сутки подтверждено 219 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 62
Воронежская область – 12
Ростовская область – 11
Нижегородская область – 10
Московская область – 8
Ульяновская область – 8
Иркутская область – 7
Омская область – 7
Краснодарский край – 6
Красноярский край – 6
Новосибирская область – 6
Пермский край – 5
Алтайский край – 5
Ставропольский край – 4
Свердловская область – 4
Мурманская область – 3
Республика Адыгея – 3
Республика Калмыкия – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Республика Чувашия – 3
Курганская область – 3
Ханты-Мансийский автономный округ – 3
Владимирская область – 2
Тульская область – 2
Республика Коми – 2
Волгоградская область – 2
Севастополь – 2
Пензенская область – 2
Приморский край – 2
Еврейская автономная область – 2
Липецкая область – 1
Астраханская область – 1
Республика Дагестан – 1
Республика Татарстан – 1
Кировская область – 1
Тюменская область – 1
За весь период от коронавируса умерло 26 269 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 57,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 476 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 354 тыс. 238 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф