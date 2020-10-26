Это шок! Сколько заразившихся умерло от COVID-19 за сутки на 26 октября в России

За последние сутки в России выявлено 17 347 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 803.

Нарастающим итогом выявлено 1 531 224 случаев

За последние сутки в России выявлено 17 347 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 803 (27,7%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,3%



2. Чукотский автономный округ 0,4%3. Республика Дагестан 0,5%

Нарастающим итогом выявлено 1 531 224 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 7 574 человек:

Москва – 2681

Санкт-Петербург – 390

Московская область – 322

Курская область – 229



Свердловская область – 185Воронежская область – 174Мурманская область – 160Красноярский край – 158Алтайский край – 153Республика Калмыкия – 152Удмуртская Республика – 149Кемеровская область – 135Республика Бурятия – 134Иркутская область – 123Республика Дагестан – 99Ульяновская область – 98Приморский край – 92Пермский край – 89Республика Тыва – 82Ростовская область – 81Нижегородская область – 80Оренбургская область – 79Томская область – 79Ханты-Мансийский автономный округ – 78Амурская область – 73Челябинская область – 71Республика Хакасия – 71Республика Алтай – 70Республика Мордовия – 61Самарская область – 59Новосибирская область – 58Брянская область – 57Тульская область – 53Орловская область – 46Архангельская область – 44Республика Адыгея – 43Волгоградская область – 40Омская область – 39Республика Саха (Якутия) – 39Саратовская область – 38Тюменская область – 37Ямало-Ненецкий автономный округ – 34Забайкальский край – 34Владимирская область – 33Ленинградская область – 33Республика Чувашия – 33Рязанская область – 31Магаданская область – 31Астраханская область – 30Краснодарский край – 28Тверская область – 27Вологодская область – 27Республика Крым – 27Калининградская область – 26Кабардино-Балкарская Республика – 26Карачаево-Черкесская Республика – 24Сахалинская область – 23Липецкая область – 19Тамбовская область – 19Калужская область – 17Республика Татарстан – 15Пензенская область – 14Курганская область – 14Камчатский край – 13Республика Марий Эл – 12Еврейская автономная область – 12Ставропольский край – 10Кировская область – 9Белгородская область – 8Смоленская область – 8Ярославская область – 4Республика Карелия – 4Севастополь – 4Чеченская Республика – 4Республика Башкортостан – 4Хабаровский край – 4Чукотский автономный округ – 3Ивановская область – 2Костромская область – 2Республика Коми – 2Ненецкий автономный округ – 2Новгородская область – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 146 096 человека.

За сутки подтверждено 219 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 62

Воронежская область – 12

Ростовская область – 11

Нижегородская область – 10

Московская область – 8

Ульяновская область – 8

Иркутская область – 7

Омская область – 7



Ленинградская область – 6Краснодарский край – 6Красноярский край – 6Новосибирская область – 6Пермский край – 5Алтайский край – 5Ставропольский край – 4Свердловская область – 4Забайкальский край – 4Мурманская область – 3Республика Адыгея – 3Республика Калмыкия – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Республика Чувашия – 3Курганская область – 3Ханты-Мансийский автономный округ – 3Республика Бурятия – 3Владимирская область – 2Тульская область – 2Республика Коми – 2Волгоградская область – 2Севастополь – 2Пензенская область – 2Приморский край – 2Хабаровский край – 2Еврейская автономная область – 2Липецкая область – 1Астраханская область – 1Республика Дагестан – 1Республика Татарстан – 1Кировская область – 1Тюменская область – 1

За весь период от коронавируса умерло 26 269 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 57,8 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 476 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 354 тыс. 238 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф