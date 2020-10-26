Заболел коронавирусом на самоизоляции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», — уточнили в правительстве.

Иркутский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заболел коронавирусом. Он заявил, что чувствует себя отлично и продолжает работать на самоизоляции.

«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», — уточнили в правительстве.

Ранее коронавирус обнаружили у губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, у главы Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, главы Хакасии Валентина Коновалова, губернатора Омской области Александра Буркова.

По последним данным, в регионе коронавирусом заразился 23393 человек, 18859 пациентов выздоровели, скончались не менее 490 пациентов с COVID-19.