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Заболел коронавирусом на самоизоляции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

15:16 26.10.2020 Фото: ircity.ru
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«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», — уточнили в правительстве.

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Иркутский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заболел коронавирусом. Он заявил, что чувствует себя отлично и продолжает работать на самоизоляции.

«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», — уточнили в правительстве.

Ранее коронавирус обнаружили у губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, у главы Алтайского края Виктора Томенко, губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, главы Хакасии Валентина Коновалова, губернатора Омской области Александра Буркова.

По последним данным, в регионе коронавирусом заразился 23393 человек, 18859 пациентов выздоровели, скончались не менее 490 пациентов с COVID-19.

COVID-19 губернатор коронавирус пандемия Игорь Кобзев
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