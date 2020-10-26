Как посадить лук и петрушку на подоконнике для хорошего урожая

В квартире можно выращивать не только декоративные цветы, но и зелень, тем самым обеспечив всю семью витаминами. Если зелень всегда будет под рукой, то никакой авитаминоз в зимнее время семье грозить не будет.

Не сложно иметь на подоконнике огород, но важно, чтобы был дренаж

Процесс разведения зелени на подоконнике станет увлекательным занятием для детей

Если в семье есть дети, создание на подоконнике грядки может стать для них очень увлекательным процессом. Им будет интересно наблюдать за тем, как из маленьких семян в итоге вырастает взрослое растение.

Начинается процесс с того, что подготавливают пластиковую ёмкость, плёнку (можно пищевую, например), землю и семена. Для домашнего огорода можно купить семена петрушки, укропа, шпината. Можно также приобрести репчатый лук в луковицах.

Семена, прежде чем высаживать их в землю, замачивают в тёплую воду – так они напитываются влагой и потом быстрее прорастают.

Земля больше всего подойдёт из цветочного магазина, потому что она прошла обработку и не заражена паразитами или грибком. Землю насыпают в контейнер из пластика или в любую другую подходящую ёмкость. Сверху землю следует увлажнить, воспользовавшись распылителем.

Выкладывать семена следует в ряды и слегка их вдавливать в землю (не сильно). Расстояние между семенами при посадке обычно указано на упаковке от них. Как правило, это около 5 см. Сверху посаженные семена присыпают землёй миллиметров на 5.

Далее всю грядку следует накрыть плёнкой и поставить туда, где тепло (над батареей, например).

Спустя 2-3 дня, иногда 5-7, всходы нужно проверить, и если они есть, снять плёнку и поставить ёмкость так, чтобы на всходы светило солнце. Если в землю высаживают лук, то максимально густо, причем те луковицы, что иссякли, постоянно заменяют на новые.

Не сложно иметь на подоконнике огород, но важно, чтобы был дренаж. Кроме керамзита можно насыпать камешков или приспособить под дренаж битую керамику.

Зелень на подоконнике нуждается в хорошей влажности воздуха

Как правило, зелень на подоконнике высаживают в холодное время года. А это значит, что квартира отапливается и воздух становится более сухим. В то же время зелени необходимо, чтобы воздух был достаточно влажным и соблюдался бы режим полива.

Какими методами можно поддерживать влажность в почве и в воздухе

Чтобы увлажнить воздух, рядом с мини-огородом можно расставить воду в каких-нибудь ёмкостях, а на чугунную батарею можно повесить мокрое полотенце.

Растения требуют опрыскиваний несколько раз за день, но вода обязательно должна быть отстоянной.

Поливать растения лучше почаще и понемногу.

Имеет смысл приобрести в цветочном магазине гидрогель. Его следует добавить в землю – это эффективное средство, чтобы в почве удерживалась влага.

Большинству растений требуется много света, поэтому если в каком-либо регионе с этим проблемы, для огорода на подоконнике понадобится фитолампа или лампа дневного освещения.

Лампу размещают в непосредственной близости к растениям. Самые лучшие из них – те, что на ножках и с коленом, которое можно регулировать. Это удобно, чтобы можно было освещение поднимать выше по мере роста растения.

Как выращивать на подоконнике зелёный лук и петрушку

Луковицы отбирают любые по размеру – те, что есть, можно обычные большие, а можно – специальные посадочные, без разницы.

Каким способом можно вырастить лук

Можно посадить лук в воду, погружая его только корешками, чтобы избежать гнили.

Можно посадить лук в землю, и это самый лучший способ вырастить зелень. Землю насыпают в ёмкость и помещают в неё лук на треть в глубину, размещая его с максимальной плотностью. Так обеспечивают не только быстрый рост зелени, но и получают вместе с ней полезные микроэлементы из почвы.

Высаживают лук и в опилки (влажные). В этом случае загнивания, как в воде, не будет.

Петрушка

В семенах петрушки содержатся эфирные масла, предохраняющие растение от болезни, но из-за них петрушка дольше прорастает. Семена перед посадкой следует положить в капроновый или марлевый (несколько слоёв) мешочек и поместить их в тёплую воду. Воду следует менять каждые 5-6 часов, а мешочек при этом вынимать, давая семенам таким образом «подышать».

Когда воду уже сменили несколько раз, семена считаются готовыми к посадке. Прорастать петрушка будет дольше других растений, но в остальном она не требовательна. Единственное, что этому растению нужно – хорошее освещение. Срезают петрушку, когда она вырастет минимум до 10 см.

Источник: rsute