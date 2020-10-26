26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как посадить лук и петрушку на подоконнике для хорошего урожая

15:19 26.10.2020 Фото: piqsels
0

В квартире можно выращивать не только декоративные цветы, но и зелень, тем самым обеспечив всю семью витаминами. Если зелень всегда будет под рукой, то никакой авитаминоз в зимнее время семье грозить не будет.

% name% title
Не сложно иметь на подоконнике огород, но важно, чтобы был дренаж

Процесс разведения зелени на подоконнике станет увлекательным занятием для детей

Если в семье есть дети, создание на подоконнике грядки может стать для них очень увлекательным процессом. Им будет интересно наблюдать за тем, как из маленьких семян в итоге вырастает взрослое растение.% name% title

Начинается процесс с того, что подготавливают пластиковую ёмкость, плёнку (можно пищевую, например), землю и семена. Для домашнего огорода можно купить семена петрушки, укропа, шпината. Можно также приобрести репчатый лук в луковицах.

Семена, прежде чем высаживать их в землю, замачивают в тёплую воду – так они напитываются влагой и потом быстрее прорастают.

Земля больше всего подойдёт из цветочного магазина, потому что она прошла обработку и не заражена паразитами или грибком. Землю насыпают в контейнер из пластика или в любую другую подходящую ёмкость. Сверху землю следует увлажнить, воспользовавшись распылителем.% name% title

Выкладывать семена следует в ряды и слегка их вдавливать в землю (не сильно). Расстояние между семенами при посадке обычно указано на упаковке от них. Как правило, это около 5 см. Сверху посаженные семена присыпают землёй миллиметров на 5.

Далее всю грядку следует накрыть плёнкой и поставить туда, где тепло (над батареей, например).

Спустя 2-3 дня, иногда 5-7, всходы нужно проверить, и если они есть, снять плёнку и поставить ёмкость так, чтобы на всходы светило солнце. Если в землю высаживают лук, то максимально густо, причем те луковицы, что иссякли, постоянно заменяют на новые.% name% title

Не сложно иметь на подоконнике огород, но важно, чтобы был дренаж. Кроме керамзита можно насыпать камешков или приспособить под дренаж битую керамику.

Зелень на подоконнике нуждается в хорошей влажности воздуха

Как правило, зелень на подоконнике высаживают в холодное время года. А это значит, что квартира отапливается и воздух становится более сухим. В то же время зелени необходимо, чтобы воздух был достаточно влажным и соблюдался бы режим полива.% name% title

Какими методами можно поддерживать влажность в почве и в воздухе

Чтобы увлажнить воздух, рядом с мини-огородом можно расставить воду в каких-нибудь ёмкостях, а на чугунную батарею можно повесить мокрое полотенце.

Растения требуют опрыскиваний несколько раз за день, но вода обязательно должна быть отстоянной.

Поливать растения лучше почаще и понемногу.% name% title

Имеет смысл приобрести в цветочном магазине гидрогель. Его следует добавить в землю – это эффективное средство, чтобы в почве удерживалась влага.

Большинству растений требуется много света, поэтому если в каком-либо регионе с этим проблемы, для огорода на подоконнике понадобится фитолампа или лампа дневного освещения.

Лампу размещают в непосредственной близости к растениям. Самые лучшие из них – те, что на ножках и с коленом, которое можно регулировать. Это удобно, чтобы можно было освещение поднимать выше по мере роста растения.

Как выращивать на подоконнике зелёный лук и петрушку% name% title

Луковицы отбирают любые по размеру – те, что есть, можно обычные большие, а можно – специальные посадочные, без разницы.

Каким способом можно вырастить лук

Можно посадить лук в воду, погружая его только корешками, чтобы избежать гнили.

Можно посадить лук в землю, и это самый лучший способ вырастить зелень. Землю насыпают в ёмкость и помещают в неё лук на треть в глубину, размещая его с максимальной плотностью. Так обеспечивают не только быстрый рост зелени, но и получают вместе с ней полезные микроэлементы из почвы.% name% title

Высаживают лук и в опилки (влажные). В этом случае загнивания, как в воде, не будет.

Петрушка

В семенах петрушки содержатся эфирные масла, предохраняющие растение от болезни, но из-за них петрушка дольше прорастает. Семена перед посадкой следует положить в капроновый или марлевый (несколько слоёв) мешочек и поместить их в тёплую воду. Воду следует менять каждые 5-6 часов, а мешочек при этом вынимать, давая семенам таким образом «подышать».% name% title

Когда воду уже сменили несколько раз, семена считаются готовыми к посадке. Прорастать петрушка будет дольше других растений, но в остальном она не требовательна. Единственное, что этому растению нужно – хорошее освещение. Срезают петрушку, когда она вырастет минимум до 10 см.

Источник: rsute

зелень как вырастить лук петрушка подоконник семена петрушки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы зимой выращиваете зелень?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Карлики огромные по сравнению со мной»: истории самых маленьких людей в России
15:30 26-10-2020
«Карлики огромные по сравнению со мной»: истории самых маленьких людей в России
БердскСтроят ли новый мусорный полигон около кладбища Бердска. Смотрите фоторепортаж
15:30 26-10-2020
Строят ли новый мусорный полигон около кладбища Бердска. Смотрите фоторепортаж
За 86 лет цементный завод Искитима произвел 85 миллионов тонн клинкера
15:25 26-10-2020
За 86 лет цементный завод Искитима произвел 85 миллионов тонн клинкера
«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом ежегодной награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири»
15:23 26-10-2020
«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом ежегодной награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири»
Как посадить лук и петрушку на подоконнике для хорошего урожая
15:19 26-10-2020
Как посадить лук и петрушку на подоконнике для хорошего урожая
Заболел коронавирусом на самоизоляции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
15:16 26-10-2020
Заболел коронавирусом на самоизоляции губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Это шок! Сколько заразившихся умерло от COVID-19 за сутки на 26 октября в России
15:06 26-10-2020
Это шок! Сколько заразившихся умерло от COVID-19 за сутки на 26 октября в России
Новый рекорд: заразившихся 17 347 коронавирусом за сутки на 26 октября в России
15:03 26-10-2020
Новый рекорд: заразившихся 17 347 коронавирусом за сутки на 26 октября в России
Бердск"Все эти свадебные игры - это такой бред": Высмеял женихов и невест житель Бердска
15:01 26-10-2020
Шипы или липучка? Какие шины выбрать, рассказали автоэксперты
14:54 26-10-2020
Шипы или липучка? Какие шины выбрать, рассказали автоэксперты