«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом ежегодной награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири»



Лучшими в различных отраслях экономики признали крупнейшие предприятия региона. Новосибирский филиал компании «Ростелеком» получил награду в номинации «Оказание услуг на базе высокотехнологичной магистральной сети».

Победителей выбирали по нескольким критериям, в том числе рассматривался вклад в расширение рынков сбыта, показатели динамичного развития, объем производства и реализации продукции и услуг. Экспертная комиссия также оценивала положение компании на внутреннем и внешнем рынках и положительный имидж в деловых кругах.



«Эта награда — заслуженный итог нашей деятельности в 2019 году. Работы по расширению оптической сети для обеспечения быстрого и качественного доступа в интернет компания “Ростелеком” считает одной из своих приоритетных задач. Появление новых технологий позволяет бизнесу и жителям даже в отдаленных районах пользоваться скоростным интернетом и подключать современные цифровые сервисы», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».В 2019 году Новосибирский филиал компании выполнил значительный объем по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства», что позволило досрочно завершить программу в текущем году. Теперь жители 279 населенных пунктов региона обеспечены бесплатным доступом в интернет. «Ростелеком» в 2019 году также провел оптику в 16 коттеджных поселков и 6 территорий частного сектора, находящихся в Новосибирске и ближайшем пригороде областного центра.Жители региона могут смотреть цифровой видеосервис Wink, объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Школьникам и их родителям доступен образовательный онлайн-сервис «Лицей», в котором представлены видеоуроки по предметам школьной программы, а также дополнительные курсы.Абоненты «Ростелекома» также могут подключить интеллектуальный сервис «Умный дом». Например, услугу «Видеонаблюдение», а также комплекты для безопасности и управления домашним хозяйством. Это датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, умные розетки, лампочки и другие устройства.Предприниматели Новосибирска могут воспользоваться современными предложениями «Ростелекома», которые позволят им выйти на новый этап развития. Это в том числе касается таких услуг как «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение», платформ по информационной безопасности и других сервисов, востребованных успешным бизнесом.