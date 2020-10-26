За 86 лет цементный завод Искитима произвел 85 миллионов тонн клинкера



Уже тогда, в 1930-е годы, для выпуска «хлеба строительства» использовалось современное по меркам Советского Союза оборудование – печи размером 3×65,5 метра и производительностью 7,7 тонны клинкера в час, сырьевые мельницы 2×10 метров и цементные 2×12 метров. В год предприятие могло изготавливать до 200 тыс. тонн цемента.

В ноябре 1957 года в эксплуатацию была запущена пятая технологическая линия предприятия, в 1963-1965 гг. введены в строй четыре технологические линии с вращающимися печами 4,5×170 метров производительностью 50 тонн клинкера в час, с шестью сырьевыми и пятью цементными мельницами. В марте 1993 года был полностью прекращен выпуск продукции на первой площадке. В работе остались четыре технологические линии. Планомерная работа по ремонту, восстановлению и модернизации основных фондов предприятия, введение в эксплуатацию новой техники, оптимизация технологических процессов с использованием новаторских решений – все это дало возможность увеличить мощность четырех линий.



Сегодня АО «Искитимцемент» – одна из ведущих компаний цементной промышленности Сибири, мощность которой составляет 2,1 млн тонн цемента в год. С момента основания системообразующее предприятие Новосибирской области оказывает значительное положительное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Завод снабжает высококачественной продукцией потребителей из разных субъектов РФ, большая часть отгрузок осуществляется в пределах Сибирского федерального округа: на территории СФО реализуется порядка 80% произведенного компанией цемента, около 50% поставляется на стройплощадки Новосибирской области.Первоочередное внимание АО «ХК «Сибцем» – управляющая компания АО «Искитимцемент» – уделяет техническому перевооружению цехов и повышению экологической безопасности производства. На реализацию мероприятий Экологической политики направляются значительные инвестиции, проводятся дорогостоящие ремонты пылеочистного оборудования. Снижая воздействие на окружающую среду, предприятие заботится о сохранении природы родного края и здоровья жителей Искитима. Так, в 2018 году построена и введена в эксплуатацию насосная станция технологического водозабора, в 2019-м – современный рукавный фильтр Scheuch на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 6. В текущем сезоне состоялся пуск динамического сепаратора цементной мельницы № 6 для производства цемента, полностью удовлетворяющего требованиям по прочности и равномерности гранулометрического состава, которые предъявляют производители железобетонных изделий и строительных материалов. В ближайшей перспективе предприятие реализует еще один инвестиционный проект по установке рукавного фильтра Scheuch на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 9.«Цемент является стратегическим строительным материалом, определяющим работу отрасли страны в целом. Прошло более 200 лет со дня его появления, но технология производства принципиально не изменилась. От качества клинкера зависят важнейшие свойства цемента: прочность и скорость ее нарастания, долговечность, стойкость в различных эксплуатационных условиях, – отметил управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Более 85 лет на заводе выпускают продукцию, которая полностью соответствует требованиям действующих стандартов. В разное время искитимский цемент использовался для возведения таких значимых для региона объектов, как ОбьГЭС, Новосибирский метрополитен, взлетно-посадочная полоса аэропорта Толмачево, Бугринский мост, автомобильная дорога М-51 «Байкал».Напомним, преодоление рубежа по производству клинкера не первое знаковое событие для АО «Искитимцемент»: в мае текущего года предприятие произвело 110 миллионов тонн цемента с момента ввода в эксплуатацию. Юбилейная тонна продукции доставлена одному из крупнейших потребителей – ООО «Строймонтаж» – для строительства многофункциональной ледовой арены «Новосибирск Арена» в рамках подготовки города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году.