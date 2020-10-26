Почему нельзя удалять катализатор и чем это опасно, рассказали эксперты

В Сети можно обнаружить множество предложений, разумеется от "неофициалов", об удалении из выхлопной системы автомобиля каталитического нейтрализатора. Давайте разберемся, нужно ли это делать.

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, - это повышенный расход масла

Что такое каталитический нейтрализатор

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) - это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал - керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На "приборке" в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Причина замены или удаления нейтрализатора

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Почему услуга по вырезанию нейтрализатора популярна

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.

Какими проблемами чревато удаление нейтрализатора

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, - это повышенный расход масла. При этом такой "масложор", как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на "газ" и лишь усугубляет ситуацию - задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить "песок" из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на "приборке" и перебоев в работе мотора.

Источник: РГ