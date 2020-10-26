Как упали зарплаты медиков скорой помощи ЦГБ Бердска в пандемию? Не дают деньги, лекарства, рацию. Люди вынуждены увольняться

Сотрудники «скорой» вынуждены выпрашивать заработанное, надбавки за коронавирусных пациентов и анальгин. И сами заражаются ковидом. Они не имеют права бастовать — люди умрут без них. Но и пренебрегать своими семьями тоже не могут.

На вызовы сейчас ездят 8 машин скорой помощи по Бердску

Медики Бердской ЦГБ доведены до отчаяния отношением к ним руководства больницы. Особенно в последние полгода, когда бушует коронавиирус и работать стало гораздо сложнее. Свои претензии они изложили в обращении к губернатору, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И только после этого бердские медики получили остатки зарплаты — 21 октября.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» сотрудники скорой помощи, в отделении не хватает машин, оборудования, препаратов, людей, зарплаты. В период пандемии их заработки не выросли, а упали. Но главврач горбольницы Алла Дробинская, по оценке медицинских работников, только закручивает гайки, снижая зарплатные баллы и авансы.

Сейчас, во вторую волну эпидемии, в отделении скорой помощи ЦГБ из 8 действующих машин две ездят на ковид, две - инфекционные. Оставшиеся 4 автомобиля обслуживают экстренные вызовы — ДТП, инсульты, инфаркты, падения с высоты и другое. Но по сути все бригады попадают на пациентов с коронавирусом.

- Но за это, несмотря на указ президента, им не платят. Ковидным бригадам должны доплачивать по 30 тыс. рублей, инфекционным — по 13 тыс. А линейным ничего. Врачей и машин не хватает, поэтому люди жалуются на долгое ожидание «скорой» - у нас катастрофические задержки по вызовам. Мы просим у руководства дополнительные машины и людей. Но нам отвечают, что платить им будут с наших зарплат, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» медики.

При этом в Новосибирске доплачивают по 50 тыс. рубле не только сотрудникам ковидных бригад, но и линейных, выезжающих на любые экстренные вызовы, отмечают бердчане.

Глава регионального минздрава Константин Хальзов дал пояснения сотрудникам скорой помощи: доплата полагается не только тем, кто работает с пациентами с коронавирусом, но и за риск при выезде на вызов к человеку с температурой, пневмониями и бронхитом. «Выплаты стимулирующего характера за риск инфицирования при оказании медицинской помощи данной категории пациентов осуществляются сотрудникам скорой помощи в полном объеме», заявил в письме министр.

По словам работников Бердской ЦГБ, сейчас на больничном в связи с ковидом находятся трое водителей скорой помощи и столько же из медицинских работников. У всех подтвержден положительный диагноз «коронавирусная инфекция». Может случиться так, что на вызовы будет некому ездить. Фельдшера и врача «скорой» сняли одновременно прямо со смены на прошлой неделе после того, как тест на ковид показал +.

За что не платят в отделении скорой помощи

При этом доктор-реаниматолог, на сегодняшний день единственный на все отделение врач, почему-то был устроен на ставку фельдшера (со средним профессиональным образованием) с вытекающей из этого зарплатой.

- После того, как он обратился к главврачу, ему пообещали пересчитать. Но по факту человек получал три месяца заниженную зарплату. Хотя у него, как и у других, бригада тоже не укомплектована — водитель и фельдшер. А по приказу должны быть в бригаде кроме доктора еще два фельдшера и санитар. Но на претензии он получает ответ: «Работать некому». Второй врач сейчас на больничном с положительным ковидом, - поделились с «Курьер. Среда. Бердск» медики.

При таком отношении сотрудники увольняются их Бердской ЦГБ, находя себе более комфортные условия. Например, в Академгородок: там зарплату платят вовремя, оснащение машин полное, работают по двое в бригаде.

- У нас всегда были проблемы. Но никогда не трогали нашу зарплату. С приходом Дробинской все изменилось. Мы всегда все — и санитары, и фельдшеры, и водители - получали премию в размере оклада. У фельдшеров сейчас это 15 тыс. А в прошлом декабре вдруг заявили, что мы не выполняем положенную нагрузку и эти премии отменили. В 2020 году уже не ждем никакой премии. Нам раньше платили достойно и мы молчали, закрывали глаза на недостатки. Мы свою зарплату отрабатываем на все 100%, а то и больше, - уверены сотрудники «скорой».

На сколько упали заработки?

По их словам, главврач Алла Дробинская была в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ полгода назад - в самом начале пандемии, когда ее подчиненные «подняли бунт» из-за невыплат «ковидных денег» фельдшерам.

- Президент распорядился платить за выезды к пациентам с симптомами ОРВИ. И мы начали задавать вопросы: «Где наша зарплата, если мы находимся на передовой?». Мы не можем знать, отрицательный пациент или положительный. Ответ был такой: согласно приказу №415 если линейные бригады попадают по ковидных, им будут производиться доплаты. Никаких доплат не было и нет с марта! Один месяц заплатили по часам за время, проведенное с таким пациентом — за один выезд примерно 1400 рублей. Это тем, кто попал на вызов к ковидным. Но и эти выплаты прекратились, - возмущены медработники.

Кроме того, по новым договорам предполагается оплата труда по баллам. Но с некоторых пор неожиданно зарплата упала с 40 до 30 баллов. Объяснили, что сокращение происходит по усмотрению главного врача.

- Нам говорят: не хотите подписывать договор, увольняйтесь. Естественно, многие подписывают. Один балл стоит 400 рублей. Арифметика простая — на 4000 меньше. Кроме того, 6500 рублей нам должны доплачивать за неукомплектованные бригады. Но про эти деньги мы даже не знали, пока не увидели случайно приказ. Какой бы ни был Краморов (бывший главврач ЦГБ Бердска — прим. ред.), «скорой» он всегда платил исправно, - рассказали медики.

По их подсчетам, сейчас они недополучают порядка 15 000 рублей в месяц.

Бердские медики собирают подписи под «бумажным» обращением к главе региона Андрею Травникову с просьбой разобраться в сложившейся в городском здравоохранении ситуации. Сначала хотели ограничиться отделением скорой помощи и приемными покоями, но оказалось, что желающие поставить подписи есть и в других подразделениях ЦГБ Бердска. Письма министру Константину Хальзову действия не имеют — он ограничивается ссылками на постановления и законы.

- В минздраве ответили, что задержка зарплаты случилась единожды. Но это происходит постоянно. Не предупредив, нам снизили аванс — с 12 000 до 10 500 рублей. Такая же история с санитарами и водителями. На протяжении трех месяцев зарплату нам платят частями. За задержку они нам компенсируют 2-4 рубля. Это смешно!

В начале 2020 года фельдшер линейной бригады получал в месяц стабильно 55 000-57 000 рублей. Сейчас — 40 000-45 000 за работу на полторы ставки. И еще могут наказать сокращением зарплаты за какие-то недочеты внутри отделения — снимут 5 баллов, например. Конечно, это вызывает недовольство у медиков, поскольку у всех дети, кредиты, ипотеки, которые рассчитывались с учетом прежних заработков. Как и сроки выплат по займам — если до 15 числа денег не дали, то идет просрочка платежа по кредиту и накрутка процентов банком.

- Нас поставили в такие условия, что нагрузка выросла. Мы готовы работать, помогать людям, но пусть нам платят, как положено. Мы любим свою работу, но за 30 000 рублей не можем себе позволить работать — у всех слишком много обязательств, - высказались сотрудники «скорой».

Дайте анальгина!

Редко, когда в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ «все сходится». Обычно, то людей не хватает, то машин, и тогда медиков отправляют по домам — вторым в бригаду не подсаживают. 10 машин никогда не выводят на линию — 7-8 в день. Ситуацию с лекарствами для бригад «скорой» медики называют катастрофой.

- Было плохо, а стало еще хуже. Запас лекарств не пополняют круглосуточно. У старшего фельдшера рабочий день до 16-17 часов. Она с утра нам выдала, и на этом - все. Если вечером что-то закончилось, начинаем просить в приемниках (приемные покои больниц): дайте перчатки, шприцы, анальгина. Пациента привозим и просим слезно, чтобы доработать было с чем до конца смены. Ведь неизвестно, на какой вызов попадем. Но сейчас и у них нечего брать! - констатируют медработники.

Очень беспокоит сотрудников бердской скорой помощи отсутствие раций. И они вынуждены пользоваться собственными мобильными телефонами, оплачивая за это по 1500 рублей в месяц из своего кармана.

- Заведующая говорила, что цена вопроса, чтобы была связь по рации со всеми машинами, - 5000 рублей. Думаем, нам самим проще скинуться по 500 рублей. Но ответа до сих пор нет. Говорят, пользуйтесь бесплатной линией 103. Но на нее нужно постараться дозвониться. А когда есть криминал, нужно полицию срочно вызвать... Пациенты ножами машут, а я буду по 103 дозваниваться? Это нереально! Дробинская удивилась, когда узнала, что в «скорых» раций нет и сказала, чтобы нам выдали мобильники для корпоративной связи. Но, естественно, никто ничего не дал, - отмечают сотрудники бердской «скорой».

В машинах с красным крестом не хватает нужного оборудования, например, глюкометров, что не дает возможности врачам проверить кровь на сахар человеку в бессознательном состоянии — нечем. Но бастовать медики не имеют права:

- Во-первых, без нас люди умрут. Во-вторых, предусмотрена уголовная ответственность.

Медики вспоминают, что в начале пандемии, когда они возили зараженных коронавирусом в Новосибирск, машины скорой помощи там тщательно обрабатывали. Сейчас бердские «скорые» дезинфицируют санитары «голыми руками». Трех мужчин-санитаров бригады могут брать с собой на вызовы, чтобы, например, таскать тяжелых пациентов. Три женщины-санитарки обеспечивают чистоту в отделении, следят за форменной одеждой.

- Санитары вынуждены, кроме того, что ездить на вызовы, мыть машины после ковидных пациентов. Он надевает только перчатки, костюм ему не полагается, так как их мало. Никто им за это не доплачивает, - пояснили в «скорой».

Не дорожат в ЦГБ, по мнению кадровых сотрудников, и молодыми специалистам после медучилища. По их словам, новичкам в статусе «молодой специалист» не платят положенных денег, хотя должны выплачивать в течение трех лет по 1500-2500 рублей в месяц.

- Наши молодые специалисты ничего не получают. А у некоторых скоро и статус закончится, - подчеркнули медики.

Во все колокола

Сотрудники отделения скорой помощи Бердской ЦГБ 23 октября обратились с еще одной жалобой. На этот раз они направили «сигнал» в трудовую инспекцию Новосибирской области с просьбой разобраться. В обращении они перечислили свои претензии руководству горбольницы (письмо есть в редакции «Курьер. Среда. Бердск»).

Медики отмечают, что задержки зарплаты начались в последний год — после прихода нового главного врача Аллы Дробинской. Кроме того, работники «скорой» заявили, что им недоплачивают стимулирующие надбавки, положенные по указу Путина в связи с работой с коронавирусными пациентами. И пожаловались в инспекцию труда на плохие условия работы: отсутствие рации, нехватка машин, сложный график работы, не дающий возможности отдохнуть.

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