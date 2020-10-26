"Козырьки -убийцы": требуют демонтировать скаты с крыш из-за падающих глыб снега и сосулек на прохожих жители ул. Комсомольской №2В Бердска

Над частью подъездов солнце постоянно не находится, и снег с этих козырьков не тает, со страхом рассказывают жители. Тогда как сотрудники УК заверяют, по технологии снега на них быть не должно. Споры длятся полгода, а на носу зима.

Боятся козырьков из-за глыб снега жители ул. Комсомольская Бердска

Опасными для жизни прохожих считают козырьки над балконами под углом 45°С жители дома №2В по ул. Комсомольская Бердска. Они обратились в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". О ситуации рассказала старшая по подъезду. Дом ремонтировали в 2019 году по статье капремонт фасадов. Протекала крыша дома, на это жаловались жители верхних этажей, протекали лоджии. Для того чтобы с козырька не протекала вода, сделали скаты, но горожане считают, что они очень опасны.

- За домом эти скаты никому не вредят. Но с лицевой стороны, как можно было допустить такие скатные крыши над входами в дом? Над частью подъездов солнце постоянно не находится, и снег с этих козырьков не тает. Он скапливается глыбами и падает. Также здесь намерзают сосульки, которые также падают и бьются о лестничные проходы, - рассказала жительница 22 октября.

Могло свернуть шею?

На соседнем доме сделали такие же скаты и тогда ситуация стала еще опаснее, рассказала бердчанка.

- Мой муж проходил между домами Комсомольская №2В и №2Г. Перед его лицом пролетела такая большая глыба, что если бы она попала в голову, ему бы шею свернуло, - возмущена старшая по подъезду.

Она рассказала, что за зиму эти скаты себя показали и жители начали бороться за то, чтобы их демонтировали с апреля 2020 года. Они обращались в управляющую компанию "СКС", которая заведует всеми процессами в доме. Но результата так и нет. Впереди - новый снежный период.

- В УК сначала нам предлагали сделать дополнительные снегоскаты. Потом предложили сделать новые козырьки над подъездами из прочного металлопрофиля. Но по нению жильцов, какой бы прочный профиль, если упадет большая глыба, она может его проломить или погнуть, - говорит женщина.

Жители просят залить крышу гудроном и убрать такие скатные козырьки. Но демонтировать навесы над балконами сотрудники УК отказываются, так как они были сделаны от Фонда модернизации ЖКХ.

Ответ служб ЖКХ

"Курьер. Среда. Бердск" связался с руководителем управляющей компании "СКС" Андреем Теличко. Он повторил, что УК не может демонтировать скаты, так они сделаны Фондом модернизации ЖКХ региона.

- Эти козырьки сделаны, когда у людей протекали лоджии. При этом уклоне снег не скапливается. Кроме того раз людей этот вопрос беспокоит, мы сейчас рассматриваем вариант установить страховочные снегозадержатели и водосливы, которые Фонд не учел, - рассказал Андрей Геннадьевич 23 октября.

Также обсуждается вопрос установки козырьков над входами, рассказал Теличко. Они тоже не были учтены при ремонте. Андрей Теличко заверил, что козырьки под углом 45°С безопасны. На них не должны собираться глыбы снега.

- Безопасность уже рассчитана. Снег не должен на этих козырьках скапливаться. Мы организуем дополнительную безопасность - сделаем дополнительное снегозадержание и дополнительный слив воды. Мы это сделаем до начала зимы, - сказал Теличко.

"Курьер. Среда. Бердск" в течение двух дней связывался с руководством Фонда модернизации ЖКХ, но комментарий так и не удалось получить. На данный момент переданы контакты редакции для обратной связи. Также будет сделан официальный запрос в Фонд для разъяснений безопасности данных козырьков. Как только будет получен ответ, мы опубликуем продолжение. Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова