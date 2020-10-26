26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Гороскопы / Общество

Восточный гороскоп каждому знаку на 2021 год

22:02 26.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Год Белого Металлического Быка обещает быть непростым и провокационным.

% name% title
Эксперты рассказали о том, какой период окажется для людей с любым годом рождения

Восточный календарь вмещает в себя 12 животных-символов. Год Белого Металлического Быка обещает быть непростым и провокационным. Эксперты рассказали о том, какой период окажется для людей с любым годом рождения.

Крыса

Для людей, которые родились в год Крысы, период окажется благоприятным для новых возможностей. Личности будут обладать хорошим запасом энергии и терпения. У представителей года Крысы ожидается продуктивный период.

Бык

В самом начале года представителей настигнет мощная интуиция, которая в буквальном смысле станет их поводырем на длительное время. Таким личностям ни в коем случае нельзя лениться и ждать у моря погоды.

Тигр

В новом году удача будет на стороне представителей. Единственная проблема, с которой они могут столкнуться – неумение идти на компромисс с остальными. Тиграм не стоит злить окружающих: лучше проявлять ко всем терпение и понимание. Если в доме будет спокойствие и умиротворение, то и удача окажется на стороне представителей.
Кролик

Бык и Кролик практически не сочетаемы, поэтому представителям будет довольно-таки сложно в 2021 году во всех аспектах деятельности. Особое внимание стоит уделить вопросам бизнеса и любовным отношениям. Кроликам необходимо рационально тратить свои деньги.
Дракон

Начало года окажется не самым благополучным для Дракона. Однако необходимо взять все в свои руки и идти дальше. Представителям стоит хорошо потрудиться как на работе, так и в любви.

Змея

В 2021 году общие проблемы обойдут Змею стороной. Пока люди будут жаловаться друг другу на неудачи, внутри у представителей воцарит тишина и покой. Однако не всем это понравится, поэтому Змеям стоит держаться как можно дальше от негативной энергетики окружающих.

Лошадь

В семейной жизни у представителей могут возникнуть неурядицы. Особое внимание Лошадям в 2021 году стоит уделить собственному здоровью и благополучию.

Коза

Год Быка может принести представителям приятные изменения. Коза сможет найти новую себя. Общение поможет им раскрыться.

Обезьяна

Представителям животного стоит быть максимально осторожными в 2021 году. Удача будет не постоянно на их стороне, поэтому и полагаться на нее полностью не следует. Только хитрость и наглость может помочь Обезьяне стать на шаг вперед остальных.

Петух

Этим ярким личностям будет часто улыбаться удача. Весь год Металлического Быка окажется для Петухов незабываемым и ярким. Общение с токсичными людьми может испортить их уверенность в себе. Новые знакомства принесут им уйму приятных эмоций.

Собака

К Собакам в 2021 году начнут тянуться другие животные за эмоциональной поддержкой. Лучше в этом не отказывать, ведь моральная помощь может хорошо помочь не одному человеку.

Свинья

Представителям в 2021 году стоит максимально сфокусироваться на своих финансах. Люди, которые работают в творчестве, должны продвигать новые проекты, а не сидеть на месте. Юмор поможет представителям начать общение с окружающими.

Источник: rsute.ru

астрология восточный гороскоп гороскоп на 2021 год знаки зодиака
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто вы по восточному гороскопу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин приказал увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет. Сколько от заработака?
22:48 26-10-2020
Путин приказал увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет. Сколько от заработака?
Убили и сожгли бизнесмена. Подозревают в заказном убийстве трех топ-менеджеров
22:26 26-10-2020
Убили и сожгли бизнесмена. Подозревают в заказном убийстве трех топ-менеджеров
Бойню боевикам и террористам устроили российские ВКС в Сирии. Сотни убитых и раненых
22:12 26-10-2020
Бойню боевикам и террористам устроили российские ВКС в Сирии. Сотни убитых и раненых
Восточный гороскоп каждому знаку на 2021 год
22:02 26-10-2020
Восточный гороскоп каждому знаку на 2021 год
Во сколько обойдутся выплаты россиянам и бизнесу в пандемию, подсчитал Минфин
22:01 26-10-2020
Во сколько обойдутся выплаты россиянам и бизнесу в пандемию, подсчитал Минфин
БердскОбучать бондарей хочет мэр Бердска. И предложил создать в городе музей дерева
21:46 26-10-2020
Обучать бондарей хочет мэр Бердска. И предложил создать в городе музей дерева
"Яндекс" раскололся, как "сливает" данные о россиянах госорганам
21:26 26-10-2020
ТОП-7 самых трудных вопросов из «Поле чудес». Узнай, смог бы ты выиграть в финале!
21:26 26-10-2020
ТОП-7 самых трудных вопросов из «Поле чудес». Узнай, смог бы ты выиграть в финале!
Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе: "Мирамистин!"
21:20 26-10-2020
Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе:
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
21:13 26-10-2020
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года