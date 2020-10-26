Восточный гороскоп каждому знаку на 2021 год

Эксперты рассказали о том, какой период окажется для людей с любым годом рождения

Восточный календарь вмещает в себя 12 животных-символов. Год Белого Металлического Быка обещает быть непростым и провокационным. Эксперты рассказали о том, какой период окажется для людей с любым годом рождения.

Крыса

Для людей, которые родились в год Крысы, период окажется благоприятным для новых возможностей. Личности будут обладать хорошим запасом энергии и терпения. У представителей года Крысы ожидается продуктивный период.

Бык

В самом начале года представителей настигнет мощная интуиция, которая в буквальном смысле станет их поводырем на длительное время. Таким личностям ни в коем случае нельзя лениться и ждать у моря погоды.

Тигр

В новом году удача будет на стороне представителей. Единственная проблема, с которой они могут столкнуться – неумение идти на компромисс с остальными. Тиграм не стоит злить окружающих: лучше проявлять ко всем терпение и понимание. Если в доме будет спокойствие и умиротворение, то и удача окажется на стороне представителей.

Кролик

Бык и Кролик практически не сочетаемы, поэтому представителям будет довольно-таки сложно в 2021 году во всех аспектах деятельности. Особое внимание стоит уделить вопросам бизнеса и любовным отношениям. Кроликам необходимо рационально тратить свои деньги.

Дракон

Начало года окажется не самым благополучным для Дракона. Однако необходимо взять все в свои руки и идти дальше. Представителям стоит хорошо потрудиться как на работе, так и в любви.

Змея

В 2021 году общие проблемы обойдут Змею стороной. Пока люди будут жаловаться друг другу на неудачи, внутри у представителей воцарит тишина и покой. Однако не всем это понравится, поэтому Змеям стоит держаться как можно дальше от негативной энергетики окружающих.

Лошадь

В семейной жизни у представителей могут возникнуть неурядицы. Особое внимание Лошадям в 2021 году стоит уделить собственному здоровью и благополучию.

Коза

Год Быка может принести представителям приятные изменения. Коза сможет найти новую себя. Общение поможет им раскрыться.

Обезьяна

Представителям животного стоит быть максимально осторожными в 2021 году. Удача будет не постоянно на их стороне, поэтому и полагаться на нее полностью не следует. Только хитрость и наглость может помочь Обезьяне стать на шаг вперед остальных.

Петух

Этим ярким личностям будет часто улыбаться удача. Весь год Металлического Быка окажется для Петухов незабываемым и ярким. Общение с токсичными людьми может испортить их уверенность в себе. Новые знакомства принесут им уйму приятных эмоций.

Собака

К Собакам в 2021 году начнут тянуться другие животные за эмоциональной поддержкой. Лучше в этом не отказывать, ведь моральная помощь может хорошо помочь не одному человеку.

Свинья

Представителям в 2021 году стоит максимально сфокусироваться на своих финансах. Люди, которые работают в творчестве, должны продвигать новые проекты, а не сидеть на месте. Юмор поможет представителям начать общение с окружающими.

Источник: rsute.ru