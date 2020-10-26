3 самых больших неряхи по гороскопу. Им даже зубы почистить лень. Кто они?

Весы
Самые неаккуратные знаки, они лидируют в этом списке. Весов не смущает грязная посуда, пыль на полках и паутина в каждом углу. В неприбранной квартире они чувствуют себя максимально комфортно и не спешат исправлять ситуацию. Живут по принципу "пыль лежит, да и я полежу". За личной гигиеной также не следят.
Лев
Безумно сконцентрированы на себе - причем настолько, что не успевают оглядываться по сторонам. Уборка никогда не стоит в списке самых главных дел на день у Льва, ведь всегда найдется что-то более важное. Единственное, что они могут тщательно вымыть, - зеркало, поскольку через пятна сложно любоваться своим отражением.
Рыбы
Действительно добрые и теплые люди, которые светятся изнутри. Однако факт остается фактом: Рыбы - самые настоящие неряхи. Они не следят за чистотой в доме и не большие поклонники регулярного принятия душа. Занимают третье место в топе главных нерях.
Источник: astro.clutch