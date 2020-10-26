Бригада "скорой", извинись за хамское поведение, за пролитые слезы 65-летней больной женщины с пневмонией

Участкового врача мы вызываем со вторника, лекарство ДОСТАЛИ !!!! А не купили. Сегодня, после того, как она упала в обморок из-за слабости, температуры, заболевания, мы вызвали скорую помощь.

В рубрику "сообщи свои новости" написала Ирина:

Уважаемые бердчане!!! Это крик души. Моя мама (65лет) заболела «пневмонией». Участкового врача мы вызываем со вторника, лекарство ДОСТАЛИ !!!! А не купили... Сегодня, после того, как она упала в обморок, из-за слабости, температуры, заболевания... Мы вызвали скорую помощь... Которая приехала через 4 часа... Но не это главное... Ребят, мы понимаем, что у вас аврал. Но приехав на вызов, он ТАК орал!!!! двухсторонняя пневмония, температура 7 дней, снимок легких!!! У нас в 2020 теперь не повод для вызова скорой? Предлагаю данной бригаде принести извинения за хамское поведение, за пролитые слезы 65-летней больной женщины. Из-за таких хамов, пятнается честь этой уважаемой профессии.