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Бригада "скорой", извинись за хамское поведение, за пролитые слезы 65-летней больной женщины с пневмонией

16:45 26.10.2020
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Участкового врача мы вызываем со вторника, лекарство ДОСТАЛИ !!!! А не купили. Сегодня, после того, как она упала в обморок из-за слабости, температуры, заболевания, мы вызвали скорую помощь.

В рубрику "сообщи свои новости" написала Ирина:

Уважаемые бердчане!!! Это крик души. Моя мама (65лет) заболела «пневмонией». Участкового врача мы вызываем со вторника, лекарство ДОСТАЛИ !!!! А не купили... Сегодня, после того, как она упала в обморок, из-за слабости, температуры, заболевания... Мы вызвали скорую помощь... Которая приехала через 4 часа... Но не это главное... Ребят, мы понимаем, что у вас аврал. Но приехав на вызов, он ТАК орал!!!! двухсторонняя пневмония, температура 7 дней, снимок легких!!! У нас в 2020 теперь не повод для вызова скорой? Предлагаю данной бригаде принести извинения за хамское поведение, за пролитые слезы 65-летней больной женщины. Из-за таких хамов, пятнается честь этой уважаемой профессии.

извинения орал пневмония скорая помощь слезы
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От редакции

Перебор?

Аноним, 26 октября 2020 17:06
Мы эту ситупцию в данный момент видим с одной сторопы У меня такой же возраст и перенесенная 2х сторонняя пневмония с ковидом И так же вызывала скорую помощь,но фельдшер даже помогли одеться и увезли в больницу на консультацию и об'яснила,чем может быть чреват отказ от госпитализации Сколько раз вызывали скорую и НИКОГДА никто нн грубил и не хамил На себя со стороны не пробовали посмотреть,скорее всего первые вы сами встретили доктора с упреками
Ольга, 26 октября 2020 17:42
Никто! Ни одного раза, не нахамил, ни одному работнику, регистратуры и мед.персоналу!!! Мы понимаем, что ситуация тяжелая, все перегружены, но повода для хамства точно не давали!!! Прям вот не до этого было!!!
Аноним, 26 октября 2020 17:44
Позор молодому человеку. Как бы его не встретили...во первых, она больная женщина, во вторых, она женщина, годящаяся ему в матери. Таких нужно гнать из медицыны
Татьяна, 26 октября 2020 17:50
Молодому человеку позор!!! Во первых, пациентка нездорова, во вторых она женщина. В третьих, она ему в матери годится. Таких медработников из медицины нужно удалять немедленно и навсегда. Мы, все же, люди, и не нужно к нам относиться как к тупой скотинк
Анастасия, 26 октября 2020 17:52
Не зависимо от того как встречают врача(человек может быть болен, не в себе, все что угодно) врачу никто не даёт права хамить.
Каждый человек знает какого это, когда тебе несколько дней подряд плохо и сил нет вообще ни на что, а когда извините на тебя орут врачи, от который ты ждёшь банально помощи-мало приятного!!!
Всё мы знаем как сейчас тяжело людям данной профессии, столько обрушивается на них, но тем не менее, давайте все таки будем добрее!!!

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