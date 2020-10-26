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Автовыкуп с оценкой на выезде

16:41 26.10.2020
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За последние 5 лет выкуп авто стал пользоваться большим спросом среди владельцев подержанных машин, так как он позволяет продавать битые, неисправные и кредитные автомобили.

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выкуп авто

Зам.директора компании «Звезда-Выкуп» пояснил, что это самый быстрый и безопасный способ купли-продажи машины. Но именно в этой фирме есть свои преимущества, например, стоимость выкупа любого транспортного средства составляет 95-99% от цены машины на рынке. А также, минимальное время сделки составляет 30 минут. Здесь работают только профессионалы (эксперты, оценщики, мастера), которые оказывают услуги высокого качества. Безопасность сделки подкрепляется правильным оформлением и юридической поддержкой.

Документы на выкуп авто.

Когда осуществляется выкуп авто сделка оформляется в соответствие с правилами и нормами законодательства РФ, а это купля-продажа движимого имущества, значит и заключение договора. Для этого специалист проводит оценку машины, определяет закупочную стоимость и предлагает подписать ДКП. Владелец же должен предоставить технический паспорт на ТС, пластиковое свидетельство и паспорт РФ. Дополнительно необходимо сделать генеральную доверенность, если автомобиль не в собственности продавца или находится на балансе предприятия. В последнем случае следует иметь и копии уставных документов с подписью и печатью директора. ДКП оформляется в 3 экземплярах, после чего выплачивается полная стоимость ТС на руки или на карту.

Плюсы и минусы а/м Lada Largus.

Lada Largus поистине самый доступный семейный отечественный автомобиль. Он выпускается в 2 модификациях: на 5 мест и на 7. Двигатель у авто идет на 1,6 л 102 л.с. вкупе с которым устанавливается МКПП. Длина кузова составляет 4470 мм, цена составляет от 380 000 руб. за новый базовый вариант. Люксовая комплектация обойдется в 580 000 руб. Подержанный транспорт можно приобрести и за 300-400 тыс. руб. В целом это самый надежный и неубиваемый отечественный автомобиль по доступной цене. Но следует знать и о недостатках данной машины. В основном они касаются комфорта, то есть теснота в 5-местной модели и в полной 7-местной, плохая шумоизоляция, неважная система климат-контроля. Не стоит брать «пустую» машину, все равно придется покупать необходимые элементы.

Выкуп авто - дополнительная информация

Нужны деньги, есть необходимость избавиться от разбитой или старой машины, а также, любая другая причина продажи – это выкуп авто компанией «Звезда-Выкуп». Наши контактные данные: тел. 8-967-100-09-00, сайт: «vukup-avto.ru». Позвоните нам или закажите обратный звонок и мастер обязательно ответит на любой вопрос по машине, даст рекомендации и оставит заявку на выезд эксперта. Следует знать, что все услуги на выкуп оказываются бесплатно. Мы приедем, даже, если машина в кредите, не растаможена или утилизирована. Сделка обязательно оформляется в соответствие с законодательством РФ и проводится в назначенной клиентом точке локации автомобиля, в том числе и на месте ДТП.

Автовыкуп
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