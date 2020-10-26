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Украли 107 млн рублей на стройке взлетной полосы администрация аэропорта Домодедово. СК возбудил дело

16:57 26.10.2020 Фото: СК РФ
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За 7 лет сотрудники администрации аэропорта "Домодедово" не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту "Домодедово". Это повлекло причинение ущерба на общую сумму более 107 миллионов рублей.

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В Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации аэропорта Домодедово Сегодня

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (ч.1.1 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, в период с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники из числа администрации аэропорта Домодедово вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово, что повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету Российской Федерации на общую сумму более 107 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причастных лиц.


Комментарий аэропорта Домодедово:
"ФГУП Администрация аэропорта Домодедово" - государственное предприятие подведомственное Росавиации. Частный оператор аэропорта Домодедово не является и не являлся участником государственных контрактов по строительству и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры".

Источник: Следком

аэропорт халатность
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