Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить

Осужденный бывший глава Республики Коми вновь предстанет перед судом

В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация превышения должностных полномочий).

Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Республики Коми, в период с 2013 по 2014 годы дал главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Указанные действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате были существенно нарушены охраняемые законом интересы муниципального образования, бюджету которого причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей.

Бывший глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Поздеев ранее был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным надзорным органом обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком