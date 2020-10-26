Похитила ради денег пару банда омичей на Toyota Land Cruiser в Новосибирске

Был задержан автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились трое подозреваемых и похищенная девушка

21 октября в полицию обратился 39-летний житель Новосибирска, который сообщил, что трое мужчин вымогают у него денежные средства и похитили его 32-летнюю сожительницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в этот же день сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ, при поддержке ОМОН Росгвардии, на одной из автодорог Новосибирского района Новосибирской области был задержан автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились трое подозреваемых и похищенная девушка.

Как установили полицейские, трое жителей города Омска в возрасте 28,45 и 58 лет, удерживая молодых людей в квартире одного из домов города Новосибирска, вымогали у них денежные средства, а также похитили имущество. Потерпевшему удалось сбежать, выпрыгнув в окно, и он обратился за помощью в полицию.



По собранным полицейскими материалам СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.126 Уголовного кодекса Российской Федерации (Похищение человека).

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области