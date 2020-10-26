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Похитила ради денег пару банда омичей на Toyota Land Cruiser в Новосибирске

17:10 26.10.2020 Фото: ГУ МВД России по НСО
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Мужчине удалось сбежать от похитителей, выпрыгнув в окно.

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Был задержан автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились трое подозреваемых и похищенная девушка

21 октября в полицию обратился 39-летний житель Новосибирска, который сообщил, что трое мужчин вымогают у него денежные средства и похитили его 32-летнюю сожительницу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в этот же день сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ, при поддержке ОМОН Росгвардии, на одной из автодорог Новосибирского района Новосибирской области был задержан автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в котором находились трое подозреваемых и похищенная девушка.

Как установили полицейские, трое жителей города Омска в возрасте 28,45 и 58 лет, удерживая молодых людей в квартире одного из домов города Новосибирска, вымогали у них денежные средства, а также похитили имущество. Потерпевшему удалось сбежать, выпрыгнув в окно, и он обратился за помощью в полицию.

По собранным полицейскими материалам СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.126 Уголовного кодекса Российской Федерации (Похищение человека).

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

задержали похищение
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