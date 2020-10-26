Антилидера по коронавиурусу назвали в СФО на 26 окября

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Недельный прирост случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в Новосибирской области — самый низкий в Сибири Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил обзор регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек — на 26 октября. ИЦК напоминает: заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. На 26 октября Новосибирская область, продолжает удерживать 2-е место в тройке наиболее благополучных субъектов СФО, вместе с Кузбассом и Омской областью. Индекс заболеваемости здесь составляет 589 случаев на 100 тысяч человек. Увеличение за неделю составило 45,4 пункта — самый низкий показатель в Сибири. В ТОП-20 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения, Новосибирская область удерживает 15-е место. В СФО по данным ИЦК на 26 октября, общий показатель — 841,7 случая на 100 тысяч человек. Это значительно выше, чем в Новосибирской области.

Недельный прирост составил 71 пункт. Среди федеральных округов РФ по заболеваемости на 100 тысяч населения — Сибирский ФО два месяца без изменений занимает 5-е место. На 26 октября прошлого «антилидера» СФО, которым была Тыва, сменила Республика Алтай. Здесь отмечено 3039,1 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике резко вырос на 582 пункта, это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири. На 2-м месте — Тыва, почти вплотную приблизившаяся к Алтаю (2814,4 случая). Республика Алтай теперь занимает 3-е место в ТОП-10 «антилидеров» России, уступая Ямало-Ненецкому АО и Калмыкии. Кроме нее, сюда входит Тыва (5-е место). Лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 531,2 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 5,7 раза ниже показателей Республики Алтай. По данным ИЦК, 26 октября общероссийский прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч, составил 79 пунктов. Таким образом, общий индекс перешагнул порог в 100 случаев и составил 1042,8. ИЦК сообщает: в мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 26 октября) Россия остается на 4-м месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия. 26 октября в РФ официально зафиксировано 1 531 224 случая коронавирусной инфекции.