Задержали за обман вдовы Баталова актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина

Вдова и дочь известного актера обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Фигурантам уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова предъявлено обвинение

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина (ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение.

Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия. Как сообщалось ранее, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая.

В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком