26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Задержали за обман вдовы Баталова актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина

17:23 26.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Вдова и дочь известного актера обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

% name% title
Фигурантам уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи Баталова предъявлено обвинение

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина (ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках расследования уголовного дела Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение.

Следствием признаны потерпевшими и допрошены вдова и дочь актера, в качестве свидетелей допрошен ряд лиц, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия. Как сообщалось ранее, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая.

В настоящее время фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

актер квартира мошенничество
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Они дружили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль
18:09 26-10-2020
Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль
Умер главврач ковидного госпиталя от коронавируса
18:05 26-10-2020
Умер главврач ковидного госпиталя от коронавируса
Сгорели заживо 4 ребенка в палаточном лагере. Генпрокуратура утвердила обвинение
18:05 26-10-2020
Сгорели заживо 4 ребенка в палаточном лагере. Генпрокуратура утвердила обвинение
Волна коронавируса сместилась на восток, сообщил Песков
17:53 26-10-2020
Волна коронавируса сместилась на восток, сообщил Песков
Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить
17:44 26-10-2020
Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
17:42 26-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Какие данные запрашивают спецслужбы через «Яндекс», стало известно
17:40 26-10-2020
Какие данные запрашивают спецслужбы через «Яндекс», стало известно
3 самых больших неряхи по гороскопу. Им даже зубы почистить лень. Кто они?
17:34 26-10-2020
3 самых больших неряхи по гороскопу. Им даже зубы почистить лень. Кто они?
Бердск"Козырьки -убийцы": требуют демонтировать скаты с крыш из-за падающих глыб снега и сосулек на прохожих жители ул. Комсомольской №2В Бердска
17:30 26-10-2020
Задержали за обман вдовы Баталова актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина
17:23 26-10-2020
Задержали за обман вдовы Баталова актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина