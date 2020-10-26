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Какие данные запрашивают спецслужбы через «Яндекс», стало известно

17:40 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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Поисковой сервис впервые раскрыл статистику по запросам на передачу информации о своих пользователях, которые он получил от российских органов государственной власти.

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«Яндекс» раскрыл властям данные тысяч пользователей

Представители «Яндекса» впервые рассказали, какие данные они передают российским властям и сколько запросов от госорганов получает компания. Вся информация опубликована в отчете о прозрачности, доступном в официальном блоге.

Согласно документу, в первой половине 2020 года российские органы государственной власти оформили около 15,3 тысячи запросов на раскрытие пользовательских данных. Из них «Яндекс» выполнил 12,9 тысячи требований (около 86 процентов).

Из отчета также следует, что чаще всего власти запрашивают данные пользователей сервисов «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почты»: на них приходится 8,8 тысячи обращений за первое полугодие 2020-го. В компании также отметили, что предоставляют информацию из почтового сервиса только по решению суда.

Чуть реже госорганы запрашивают данные о пользователях «Яндекс.Такси». За первые шесть месяцев 2020 года компания получила 5,2 тысячи обращений, из которых было удовлетворено 4,1 тысячи. Другие сервисы «Яндекса» получили 1,2 тысячи запросов от российских властей, при этом представители компании удовлетворили более тысячи из них.

Источник: lenta.ru

персональные данные тотальный контроль Яндекс
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