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Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль

18:09 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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- Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться, - заявил Песков

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Песков заявил о недопустимости вмешательства в события в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в события в Белоруссии и считает, что этого никто не должен делать, оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно белорусское руководство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Говорить о предтече всех этих акций и так далее, то не нам, наверное, делать какие-то оценки. Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, с чем связан новый виток протестной активности в Белоруссии.

На просьбу уточнить, видят ли в Кремле экономический ущерб для России из-за того, что протестами оказалась затронута работа ряда крупных белорусских предприятий, он ответил, что эти вопросы трудно оставлять без внимания.

"Конечно, мы наблюдаем за этим. Вы правильно сказали, что взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И, действительно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно", - подчеркнул представитель Кремля.

Источник: РИА Новости

белоруссия протесты силовое подавление Дмитрий Песков
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