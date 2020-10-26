Отставки главы минздрава Хальзова из-за коллапса с коронавирусом требуют жители Новосибирской области

Новосибирцы обвинили министра здравоохранения в профнепригодности на фоне катастрофического роста заразившихся, о чем написали письмо губернатору и спикеру заксобрания.

Главу минздрава региона Константина Хальзова обвинили в профнепригодности

Новосибирцы потребовали от властей план борьбы с COVID-19, оплатить диагностику болезни через систему ОМС или бюджета, развернуть госпитали в выставочных центрах. Главу минздрава региона Константина Хальзова обвинили в профнепригодности и попросили отправить в отставку.

Обращение о катастрофической ситуации с лечением и диагностикой COVID-19 появилось на странице «Российской Коммунистической рабочей партии» во «ВКонтакте», а также начало распространяться в других городских пабликах.

Письмо планируется отправить по электронной почте губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, спикеру заксобрания региона Андрею Шимкиву, представителям партий, депутатам.

ЗА ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!

Губернатору Новосибирской области Травникову А.А.

Председателю Законодательного собрания НСО Шимкиву А.И.

Общественным организациям, движениям, региональным отделениям партий, жителям Новосибирской области.

Мы, жители Новосибирска, уже две недели наблюдаем коллапс системы здравоохранения Новосибирской области, произошедший на фоне второй волны коронавируса и осеннего обострения ОРВИ.

⚡Люди с высокой температурой по несколько суток не могут дождаться прихода врача. Вызвать врача на дом через колл-центр «единой регистратуры» для многих также оказывается невозможным: на телефоне приходится «висеть» часами, и безрезультатно. Врачи отказываются направлять больных на бесплатные тесты на ковид, ссылаясь на некие нормативы Роспотребнадзора. Чтобы обезопасить себя и своих близких, новосибирцы вынуждены обращаться в платные лаборатории, выплачивая по 2000 рублей за ПЦР-тест.

⚡Пневмонии выявляются с задержкой, так как нередко для этого требуется КТ-диагностика, которая не предоставляется в рамках ОМС, а очереди на платную услугу заполнены на полмесяца вперед. При этом, ценник «за срочность» на КТ-диагностику взлетел уже до 6 тысяч рублей.

⚡Многим больным с пневмонией, которым показана госпитализация, тем не менее, отказывают из-за отсутствия мест в стационарах и отправляют «лечиться» домой.



⚡Наконец, в самые последние дни из новосибирских аптек исчезли многие жизненно важные препараты, прежде всего – антибиотики первой линии защиты (азитромицин и левофлоксацин).

⚡В этих условиях многие больные не получают вовремя нужный протокол лечения, вынуждены заниматься самолечением по совету знакомых врачей, либо уже переболевших близких, обрекая себя на возможные осложнения.

⚡Уже есть немало примеров преждевременных смертей из-за того, что больной не оказался вовремя в стационаре под присмотром квалифицированных врачей.

⚡И можно быть уверенным, что такие трагедии будут множиться.

⚡При этом позиция региональных органов власти, прежде всего Минздрава Новосибирской области и министра здравоохранения НСО К. Хальзова, вызывает, мягко говоря, недоумение.

⚡Областной «Оперативный штаб» продолжает ежедневно констатировать рост числа зараженных коронавирусом. Однако заявляемое число смехотворно и совершенно не отражает реальную картину эпидемии. В области отсутствует система массового тестирования и объективного мониторинга на коронавирус. Тестирование на ковид-19 в обязательном порядке распространяется лишь на узкий круг лиц, определяемый по невнятной методике Роспотребнадзора. ⚡Очевидно, что официальная статистика заболевших совершенно необъективна и служит лишь каким-то внутренним целям региональных властей. Нет ответа на вопрос, почему область оказалась совершенно не готова к массовому тестированию.

⚡Власть продолжает констатировать рост числа заболевших и заявлять, что для приема больных разворачиваются все новые площадки. При этом, в число таких площадок уже попали перинатальный центр, роддома, ресурсы федеральных и областных учреждений здравоохранения, предназначенные для лечения больных по самым разным патологиям. На наших глазах ковид постепенно «съедает» все новые и новые койко-места и учреждения, оставляя больных региона без возможности получить плановую или экстренную помощь, не связанную с эпидемией коронавируса.

⚡При этом, совершенно не понятно, почему в области до сих пор не развернуты крупные специализированные госпитали для ковидных больных на сотни пациентов, прежде всего - для больных с пневмонией, хотя еще весной, по опыту других крупных мегаполисов России и других стран, было понятно, что такая форма вполне позволяет решать проблему дефицита коечного фонда. Необходимо было провести необходимые проектные и подготовительные работы для срочного переоборудования под такого рода госпитали, например, областной Экспо-центр. Но, по прошествии уже нескольких недель, на вопросы возмущенной общественности, руководство регионального минздрава продолжает отмалчиваться и по данному вопросу.

⚡Нет никакого внятного ответа Правительства и Минздрава НСО и по обеспечению нуждающихся больных высокотехнологичной помощью в форме КТ-диагностики. Сегодня граждане предоставлены сами себе, вынуждены на свой страх и риск, рассчитывая только на размеры своего кошелька, искать возможность получить востребованную услугу. В области нет никакой координации, никакой мобилизации и оптимизации использования данного ресурса.

⚡По существу, царит полная анархия и торжествует коммерческий интерес владельцев частных клиник и глав-врачей – распорядителей КТ-установок при государственных учреждениях.

⚡Наконец, в области отсутствует нормальная коммуникация между правительством, минздравом НСО и обществом. Даже депутаты новосибирского Горсовета, законодательного собрания НСО, не говоря уже о рядовых жителях, не имеют никакого представления о планах и действиях региональных властей по преодолению коронавирусной катастрофы.

⚡Фактически, Правительство НСО, Минздрав НСО во главе с министром К. Хальзовым, держат миллионы жителей региона в заложниках собственной некомпетентности, вызывая нервозность и просто панику среди населения.

⚡При этом, для нас очевидно, что нынешний коллапс системы здравоохранения связан не только с непрофессионализмом региональных чиновников. К нынешнему катастрофическому положению привела вся реформа здравоохранения, проводимая многие годы под неусыпным вниманием нынешнего заместителя главы правительства РФ Татьяны Голиковой, с ее «оптимизацией» - сокращением коечного фонда, с фактическим разрушением поликлинического звена, с насаждением частной медицины и платных услуг.

⚡По существу, система здравоохранения в России сегодня – это механизм по откачиванию колоссальных средств бюджета и граждан в карман «медицинской мафии», контролирующей как сами лечебные учреждения, так и финансовые потоки в этой сфере.

⚡Поэтому принципиально изменить ситуацию в этой сфере возможно только отказавшись от проводимого в последние годы курса на фактическое разрушение здравоохранения и отстранив от управления здравоохранением идеологов этого разрушения, прежде всего – Т. Голикову.

⚡Мы, выражая мнение тысяч жителей области, требуем от Губернатора НСО, Правительства НСО, Законодательного собрания НСО :



1. Немедленно предоставить общественности подробный план работы системы здравоохранения НСО на период 2-й волны эпидемии ковид-19, который был утвержден накануне, летом 2020 года, дабы видна была компетентность и профпригодность лиц, его составлявших и утверждавших.2. Обеспечить работу тест лабораторий для определения реального, а не мифического, уровня заражения населения вирусом ковид-19. Централизовать все имеющиеся ресурсы, в том числе - ресурсы частных учреждений в пользу государственных нужд, по опыту ряда стран Западной Европы, где такие меры принимались. Обеспечить оплату тестов по системе ОМС или из бюджета региона.3. Прекратить анархию в деле оказания высокотехнологичной КТ-диагностики легких. Централизовать все имеющие ресурсы, включая ресурсы частных клиник, для их оптимального, при необходимости – круглосуточного использования. В срочном порядке за счет бюджета приобрести необходимое число КТ-установок и обеспечить их работу. Обеспечить оплату КТ-диагностики через систему ОМС или бюджета при наличии необходимых показаний.4. Немедленно начать работу по разворачиванию мобильных госпиталей на площадях больших выставочных и иных центров для оказания помощи больным пневмонией, спровоцированной корвид-19.5. Обеспечить максимальную открытость в действиях Правительства и Минздрава Новосибирской области по вопросу преодоления коронавирусной катастрофы. Создать общественный совет по данному вопросу с широким представительством и участием общественности.6. Немедленно отправить в отставку Министра здравоохранения К. Хальзова, как показавшего свою полную профнепригодность в вопросе организации системы здравоохранения региона по преодолению коронавирусной угрозы.

⚡Мы обращаемся к жителям Новосибирской области, к общественным и политическим партиям и движениям, трудовым коллективам с призывом объединить свои усилия в защите нашего права на достойное здравоохранение, нашего права на жизнь!

25 октября 2020 года

Обращение подписали:

⚡Сергей Крупенько, секретарь Новосибирского обкома Российской Коммунистической Рабочей Партии (РКРП),

⚡Татьяна Новая, председатель Координационного совета ТООП «Сибирский региональный Профцентр»,

⚡Сергей Комлев, председатель первичной профсоюзной организации МПРЗ "Действие" на станции скорой помощи г. Новосибирска, координатор в НСО,

⚡Аркадий Булатов, координатор движения «Левый Фронт» в НСО, член Исполкома ЛФ

⚡Обращение открыто для подписания.