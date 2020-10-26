Как определить у себя коронавирус и что с этим делать. Правила от минздрава Новосибирской области

Какие симптомы говорят об опасной инфекции, в каком случае отказывают делать тест на ковид, при каких условиях госпитализируют? Ответы на эти вопросы дали в региональном минздраве.

Определить коронавирус моно самостоятельно по характерным симптомам

Разъяснения министерства здравоохранения Новосибирской области о порядке оказания медпомощи при вирусной инфекции

При температуре и признаках ОРВИ гражданам следует оставаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства. Порядок лечения – необходимость госпитализации или лечения на дому определит врач, исходя из конкретной ситуации, пояснили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Действия при появлении симптомов ОРВИ

Остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства или пребывания следует, если вы заболели простудным заболеванием и у вас температура до 38,5, боль в горле, насморк, кашель. Для оформления больничного листа необходимо дождаться на дому врача из поликлиники. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. Необходимо соблюдать карантин в течение минимум 14 дней.

Врач оценит состояние пациента и назначит терапию. Пациенты с легким течением коронавирусной инфекции получают такое же лечение, как и при ОРВИ, в основном, симптоматическое, а также, при необходимости, противовирусные препараты и антибиотики, если врач зафиксирует присоединение бактериальной инфекции. Тест на коронавирус делается по показаниям, которые определяет врач.

Тестирование

Показания для лабораторного обследования на COVID-19 и категории лиц, которым тестирование проводится в обязательном порядке, определены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 30.03.2020 г. № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019». Затем, постановлением от 22 мая 2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утверждены приоритеты лабораторного исследования.

Подозревать ковидную инфекцию можно в случае, если вы были в прямом контакте с зараженным, у вас температура тела выше 38,5 градусов более трех дней, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, работают строго в рамках данных постановлений. Обследование на коронавирусную инфекцию проводится по показаниям, решение о необходимости тестирования принимает врач.

Вызов врача на дом

Количество вызовов на дом в поликлиниках увеличилось в 4-6 раза. Инфекционные бригады работают по 12 часов. Средний срок ожидания такой мобильной бригады при симптомах ОРВИ составляет, в среднем, сутки. С пациентами, которых не обслужили в день обращения, сотрудники поликлиник связываются по телефону, чтобы уточнить их состояния и информировать, что их вызов переносится на следующий день и является приоритетным (с учетом имеющейся симптоматики).

В поликлиниках Новосибирска началось внедрение системы дистанционного наблюдения, чтобы снизить нагрузку на службу, обслуживающую вызовы на дому. Пациентов, которых осмотрел медицинский работник, и назначил лечение, будут консультировать по телефону или видеосвязи.

Также, в связи с сезонным увеличением заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией, и существенно выросшей нагрузка на единую регистратуру 124 и диспетчерскую 103 скорой медицинской помощи будет усилен штат диспетчерских, чтобы увеличить пропускную способность колл-центров и сократить время дозвона.

Вызов скорой медицинской помощи

Приоритетными в работе скорой медицинской помощи остаются экстренные вызовы, когда существует угроза жизни. Неосложненная температура экстренным поводом не считается, такие вызовы диспетчеры скорой помощи передают в поликлиники. Этот порядок существовал и до пандемии коронавируса. Вместе с тем, для обслуживания вызовов к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию в областном центре усилена служба скорой медицинской помощи. Весной максимальное количество инфекционных бригад в сутки достигало 27, сегодня работают 35 таких бригад.

Звонить в скорую помощь по номеру 112 или 03 необходимо в случае, если состояние резко ухудшилось, температура резко поднялась выше 38 градусов, а частота дыхания стала выше, чем 22–24 вдоха за минуту, вам стало тяжело дышать.

Госпитализация

Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией осуществляется только по показаниям. Сейчас приоритет при госпитализации – необходимость ИВЛ, кислородной поддержки. Это нестабильные, тяжелые пациенты с дыхательной недостаточностью.

По вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обратиться по следующим справочным телефонам: Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43; горячая линия Роспотребназдора в Новосибирской области – 8-800-350-5060, 8(383)220-42-85 (в рабочие дни); Министерство здравоохранения РФ – 8-800-200-0-200; горячая линия «Стопкоронавирус» – 8-800-2000-112; горячая линия по коронавирусу в Новосибирской области –112.

Напоминаем, что для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией следует соблюдать меры профилактики: социальное дистанцирование, гигиену рук, обязательно носить маску в общественных местах. Гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, по возможности, остаться дома и минимизировать контакты с людьми.