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Проголосовал за Путина гражданин Украины на местных выборах

18:34 26.10.2020 Фото: facebook.com
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Избиратель дописал в бюллетень партию "Единая Россия" и фамилию российского президента. Такой лист для голосования признали испорченным.

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На Украине избиратель в ходе местных выборов проголосовал за Путина

Кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян заявил, что один из избирателей в ходе местных выборов испортил бюллетень, дописав в него партию "Единая Россия" и фамилию президента РФ Владимира Путина.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", - написал Полуян на своей странице в Facebook и опубликовал фотографию бюллетеня, где избиратель дописал десятую партию - "Единая Россия", дорисовал квадратики и проголосовал за Путина.

Такой бюллетень считается испорченным.

Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским по пяти темам. Согласно данным exit poll, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов - Киева, Одессы, Днепра и Львова - продолжится во втором туре, а действующий городской глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу уже в первом туре голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,88%.

Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

бюллетень выборы голосование гражданин Украины
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От редакции

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Аноним, 26 октября 2020 18:51
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