26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Запас антибиотиков на 10 дней завезут в аптеки Новосибирска

18:50 26.10.2020 Фото: pexels.com
1 0

Замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов сообщил об усилении контроля за поступлением медикаментов в аптечные сети региона, которая испытывает острый дефицит препаратов.

% name% title
В аптеки Новосибирска поступят дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Как определить у себя коронавирус и что с этим делать. Правила от минздрава Новосибирской областиЗапас антибиотиков на 10 дней завезут в аптеки НовосибирскаЕщё 227 новостей

Дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков поступят в муниципальную аптечную сеть Новосибирска для устранения дефицита медикаментов, который наблюдается в городе с прошлой недели из-за ажиотажного спроса. Об этом сообщил в понедельник во время оперативного совещания правительства региона мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Антибиотики отпускаются только по рецепту. 22 октября отгружены во Владивостоке 12 тыс. стандартов антибиотиков. Они должны поступить сегодня или завтра. По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на декаду, на 10 дней. Работа дальше ведется с поставщиками, чтобы запасы увеличить", - сказал мэр.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка в ходе оперативного совещания рассказал, что на прошлой неделе руководством региона были проведены переговоры с крупнейшим оптовым поставщиков лекарств. Властям удалось договориться о возобновлении контракта с муниципальной аптечной сетью Новосибирска. По словам Семки, поставка 70 наименований, находящихся в дефиците, произойдет в течение этой недели. "Из тех факторов, которые сдерживают [работу аптек] - это отпуск лекарств без рецепта. Мы договорились, что ужесточаем эту процедуру", - добавил замгубернатора.

Как сообщала ранее журналистам замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, в дополнительную поставку медикаментов войдут в первую очередь азитромицин и офлоксацин, нехватка которых отмечалась в аптеках. На прошлой неделе новосибирский Минздрав совместно с главным пульмонологом региона проработал альтернативные схемы лечения пневмонии у пациентов в условиях дефицита популярных антибиотиков.

Ранее местные СМИ сообщали о нехватке антибиотиков, отпускаемых по рецепту, как в муниципальной аптечной сети Новосибирска, так и у частных поставщиков. В понедельник замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов сообщил об усилении контроля за поступлением медикаментов в аптечные сети региона.

По данным оперативного штаба на утро 26 октября, в регионе зарегистрировано более 16 тыс. случаев коронавирусной инфекции. 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые с 3 августа превысил 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.

Глава регионального Минздрава Константин Хальзов отмечал, что система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

антибиотик аптеки коронавирус поставщик Анатолий Локоть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как лечиться без таблеток?

Аноним, 26 октября 2020 20:41
Знаете как интересно. Как только заболело руководящее звено Минтранса, сразу вопрос начали решать. А за простых граждан можно не переживать.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Провальный кам-бэк Ветлицкой в Россию: просит баснословные гонорары, а концерты и съемки отменила
20:27 26-10-2020
Провальный кам-бэк Ветлицкой в Россию: просит баснословные гонорары, а концерты и съемки отменила
Просят Кадырова помочь с жильем обманутые дольщики из Барнаула
20:11 26-10-2020
Просят Кадырова помочь с жильем обманутые дольщики из Барнаула
Приостановили членство в "Единой России" обвиняемой в мошенничестве актрисы Дрожжиной
19:44 26-10-2020
Приостановили членство в
Как определить у себя коронавирус и что с этим делать. Правила от минздрава Новосибирской области
19:35 26-10-2020
Как определить у себя коронавирус и что с этим делать. Правила от минздрава Новосибирской области
Где разрешат хранить пенсии россиянам? Обещают надежность
19:16 26-10-2020
Где разрешат хранить пенсии россиянам? Обещают надежность
Уголовные дела по инцидентам в монастыре схимонаха Сергия на Урале возбудил СК
19:01 26-10-2020
Уголовные дела по инцидентам в монастыре схимонаха Сергия на Урале возбудил СК
Запас антибиотиков на 10 дней завезут в аптеки Новосибирска 1
18:50 26-10-2020
Запас антибиотиков на 10 дней завезут в аптеки Новосибирска
Проголосовал за Путина гражданин Украины на местных выборах 1
18:34 26-10-2020
Проголосовал за Путина гражданин Украины на местных выборах
Отставки главы минздрава Хальзова из-за коллапса с коронавирусом требуют жители Новосибирской области 4
18:21 26-10-2020
Отставки главы минздрава Хальзова из-за коллапса с коронавирусом требуют жители Новосибирской области
Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль
18:09 26-10-2020
Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль