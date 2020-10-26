Уголовные дела по инцидентам в монастыре схимонаха Сергия на Урале возбудил СК

Возбуждено два уголовных дела по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). В делах нет фигурантов.

По факту инцидентов в монастыре на Урале возбудили два уголовных дела

Два уголовных дела возбуждены по факту инцидентов в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Бывший схимонах Сергий (Романов) имеет в них статус свидетеля, сообщила ТАСС его адвокат Светлана Герасимова.

"В данном случае возбуждено два уголовных дела по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"). В делах нет фигурантов", - сказала собеседница агентства, уточнив, что ее доверитель проходит по ним в статусе свидетеля.

Адвокат добавила, что Сергий вызван на допрос в Следственный комитет. "Я обратилась к губернатору [Свердловской области] с обращением, что я прошу разобраться в ситуации, потому что действует указ [о режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет], в данном случае в отношении конкретного лица указ не соблюдается, дается отказ в удовлетворении ходатайства об опросе человека старше 65 лет по месту его жительства", - пояснила Герасимова, отметив, что ранее Романов уже давал пояснения представителям СК по месту жительства.

В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области не комментируют данную тему.

Отлученный от церкви Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета на чтение проповедей он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений, 19 октября патриарх утвердил это решение.

6 октября стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре.