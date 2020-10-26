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Где разрешат хранить пенсии россиянам? Обещают надежность

19:16 26.10.2020 Фото: Википедии
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Законопроект дополняет перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия.

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Пенсионные накопления смогут размещать в небанковские кредитные организации

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас законом допускается возможность размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным законодательством РФ к кредитным организациям - участникам системы обязательного страхования вкладов в банках РФ. Части требований небанковская кредитная организация - центральный контрагент соответствовать может, отмечают авторы документа.

"Ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом, как правило, превышают стандартные ставки на банковских депозитах, что позволяет участникам данного сегмента денежного рынка размещать свои денежные средства на наиболее выгодных условиях", - говорится в пояснительной записке. В соответствии с законодательством размещать средства на депозитах в центральном контрагенте возможно в ходе организованных торгов при условии одновременного привлечения указанных средств по договорам репо. Центральный контрагент при этом гарантирует исполнение обязательств по сделкам, которые заключаются в результате сведения заявок от участников рынка на размещение средств в депозиты с заявками репо на привлечение средств, указывают авторы документа.

Кроме того, законопроект дополняет перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия (КСУ). "Репо с КСУ является в настоящее время самым ликвидным сегментом российского денежного рынка, количество участников на котором превышает 240, среди которых банки, брокеры, а также нефинансовые корпорации. Так как операции проводятся через центрального контрагента, данный сегмент обеспечивает не только максимальную ликвидность, но и надежность", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

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