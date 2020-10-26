Приостановили членство в "Единой России" обвиняемой в мошенничестве актрисы Дрожжиной

Ее с мужем-юристом Михаилом Цивиным задержали из-за сделок имуществом семьи актера Алексея Баталова. Дрожжину исключат из партии в случае обвинительного приговора суда.

"Единая Россия" приостановит членство актрисы Дрожжиной в партии

"Единая Россия" приостановит членство обвиняемой в мошенничестве актрисы Натальи Дрожжиной на время судебного разбирательства, сообщил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

Дрожжину и ее мужа-юриста Михаила Цивина задержали по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова, следствие просит Хамовнический суд Москвы арестовать их.

"У нас существует механизм, согласно которому при возбуждении уголовного дела автоматически членство в партии приостанавливается. Это общее правило, "неприкасаемых" здесь нет... И приостановка членства действует вплоть до окончания разбирательства в суде. Когда либо доказывается виновность, либо невиновность... Тогда принимается решение либо об исключении из партии, либо о восстановлении членства", - сообщил Ревенко.

Он подчеркнул, что партийный билет - это "не индульгенция", но, напротив, "повышенная ответственность".

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы. Комментариями их защиты РИА Новости пока не располагает.

В эфире телеканала "Россия 1" вдова и дочь актера заявляли, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. До этого же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".

Оценить все обстоятельства этой истории поручил подчиненным председатель СК РФ Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Баталов – один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.