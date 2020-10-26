Просят Кадырова помочь с жильем обманутые дольщики из Барнаула

Жители столицы Алтайского края не могут добиться правды у местных властей. Они полагают, что глава Чечни, который разделяет семейные ценности и часто встречается с Путиным, поможет.

В Барнауле дольщики попросили Рамзана Кадырова помочь им с жильем

В Барнауле прошел согласованный пикет дольщиков квартир. Около 100 человек вышли с требованием принять меры для завершения стройки, сообщает паблик Barnaul22.

Участники пикета обратились за помощью Рамзану Кадырову. Свой выбор организаторы пикета объяснили тем, что, по их мнению, глава Чечни ценит и разделяет семейные ценности, а также часто встречается с президентом.

«Сотни семей, детей и пожилых людей находятся на грани катастрофы из-за этой ситуации. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, и мы очень просим вас передать наш посыл и просьбу о помощи», – сказано в видео.

По мнению дольщиков, региональные власти замалчивают проблему недостроенного жилья.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, мы видим, как вы цените и развиваете семейные ценности. Мы — жители Барнаула — представляем сотни семей, которые призывают вас помочь нам получить наше оплаченное жилье. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, мы очень просим вам передать наш посыл и просьбу о помощи. Так как региональные власти блокируют данную проблему».

Дом в Барнауле должны были построить два года назад. Люди вкладывали деньги, маткапитал, брали ипотеку. Тогда еще не было системы со счетами эскроу, поэтому забрать деньги у застройщика сложно. Дольщики писали петиции, ходили и ходят на митинги, их историей занимались власти, следствие.

Дом готов на 97%, но чтобы его закончить у застройщика, как он заявляет, денег нет. Дольщики уверяют, что квартиры в их доме давно проданы, а на эти деньги компания строит другой, элитный дом.

Особенность этой ситуации в том, что из-за пандемии кто-то потерял работу, а чьи-то доходы снизились. И платить одновременно и за ипотеку, и за съемное жилье могут не все.