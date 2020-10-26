26.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Просят Кадырова помочь с жильем обманутые дольщики из Барнаула

20:11 26.10.2020 Фото: vk.com/barneos22
0

Жители столицы Алтайского края не могут добиться правды у местных властей. Они полагают, что глава Чечни, который разделяет семейные ценности и часто встречается с Путиным, поможет.

% name% title
В Барнауле дольщики попросили Рамзана Кадырова помочь им с жильем

В Барнауле прошел согласованный пикет дольщиков квартир. Около 100 человек вышли с требованием принять меры для завершения стройки, сообщает паблик Barnaul22.

Участники пикета обратились за помощью Рамзану Кадырову. Свой выбор организаторы пикета объяснили тем, что, по их мнению, глава Чечни ценит и разделяет семейные ценности, а также часто встречается с президентом.

«Сотни семей, детей и пожилых людей находятся на грани катастрофы из-за этой ситуации. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, и мы очень просим вас передать наш посыл и просьбу о помощи», – сказано в видео.

По мнению дольщиков, региональные власти замалчивают проблему недостроенного жилья.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, мы видим, как вы цените и развиваете семейные ценности. Мы — жители Барнаула — представляем сотни семей, которые призывают вас помочь нам получить наше оплаченное жилье. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, мы очень просим вам передать наш посыл и просьбу о помощи. Так как региональные власти блокируют данную проблему».

Дом в Барнауле должны были построить два года назад. Люди вкладывали деньги, маткапитал, брали ипотеку. Тогда еще не было системы со счетами эскроу, поэтому забрать деньги у застройщика сложно. Дольщики писали петиции, ходили и ходят на митинги, их историей занимались власти, следствие.

Дом готов на 97%, но чтобы его закончить у застройщика, как он заявляет, денег нет. Дольщики уверяют, что квартиры в их доме давно проданы, а на эти деньги компания строит другой, элитный дом.

Особенность этой ситуации в том, что из-за пандемии кто-то потерял работу, а чьи-то доходы снизились. И платить одновременно и за ипотеку, и за съемное жилье могут не все.

глава Чечни дольщики застройщик ипотек квартиры потерял работу съемное жилье
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кадыров поможет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Провальный кам-бэк Ветлицкой в Россию: просит баснословные гонорары, а концерты и съемки отменила
20:27 26-10-2020
Провальный кам-бэк Ветлицкой в Россию: просит баснословные гонорары, а концерты и съемки отменила
Просят Кадырова помочь с жильем обманутые дольщики из Барнаула
20:11 26-10-2020
Просят Кадырова помочь с жильем обманутые дольщики из Барнаула
Приостановили членство в "Единой России" обвиняемой в мошенничестве актрисы Дрожжиной
19:44 26-10-2020
Приостановили членство в
Как определить у себя коронавирус и что с этим делать. Правила от минздрава Новосибирской области
19:35 26-10-2020
Как определить у себя коронавирус и что с этим делать. Правила от минздрава Новосибирской области
Где разрешат хранить пенсии россиянам? Обещают надежность
19:16 26-10-2020
Где разрешат хранить пенсии россиянам? Обещают надежность
Уголовные дела по инцидентам в монастыре схимонаха Сергия на Урале возбудил СК
19:01 26-10-2020
Уголовные дела по инцидентам в монастыре схимонаха Сергия на Урале возбудил СК
Запас антибиотиков на 10 дней завезут в аптеки Новосибирска 1
18:50 26-10-2020
Запас антибиотиков на 10 дней завезут в аптеки Новосибирска
Проголосовал за Путина гражданин Украины на местных выборах 1
18:34 26-10-2020
Проголосовал за Путина гражданин Украины на местных выборах
Отставки главы минздрава Хальзова из-за коллапса с коронавирусом требуют жители Новосибирской области 4
18:21 26-10-2020
Отставки главы минздрава Хальзова из-за коллапса с коронавирусом требуют жители Новосибирской области
Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль
18:09 26-10-2020
Отказался давать советы Лукашенко по поводу ситуации в Белоруссии Кремль