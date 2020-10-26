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Провальный кам-бэк Ветлицкой в Россию: просит баснословные гонорары, а концерты и съемки отменила

20:27 26.10.2020 Фото: n_vetlitskaya / instagram.com
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Пользователи Интернета возмущались тем, что она из Испании писала про россиян мерзости, а теперь собирается зарабатывать на тех, кого поливала грязью и называла «русским быдлом».

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Возвращение Натальи Ветлицкой в Россию закончилось полным провалом

Возвращение певицы Натальи Ветлицкой из Испании на родину обернулось полным фиаско. Такое мнение высказал журналист Алексей Остудин.

По его словам, накануне в Москве должен был состояться концерт Натальи Ветлицкой.

Алексей Остудин, журналист: «Официально концерт отменен не был, кстати, как и концерт в Санкт-Петербурге, на который до сих пор можно купить билеты. По итогу можно сказать, что это был самый провальный кам-бэк в истории российского шоу-бизнеса».

Он добавил, что со скандалами были отменены все съемки Ветлицкой для глянцевых журналов. Помимо этого, от артистки ушла вся ее команда, которая изначально готовила ее возвращение в Россию. Также журналист заявил, что певица просит за свои выступления неадекватный гонорар в 3,5 млн рублей.

Алексей Остудин, журналист: «У Натальи 10 песен точно есть. При нормальном подходе можно было бы собрать один концерт. Но и на заказниках поработать. Но не за 3,5 млн, конечно! Мы бы в феврале за два ее бы взяли. Хотя, я считаю, что адекватная цена была до 1,5. Варум стоит 1,2 млн, уж она действующая артистка с очень хорошим репертуаром. Наталье надо менять подход к общению с людьми. И называть адекватный ценник».

О своих планах вернуться в Россию Наталья Ветлицкая заявляла в ноябре 2019 года. Российская аудитория неоднозначно восприняла новость о возвращении на сцену популярной в начале 90-х певицы. Артистка покинула родную страну, долго жила в Испании и вдруг объявила, что она не просто приезжает в Россию, а устраивает по этому поводу целый концертный тур.

Пользователи Интернета возмущались тем, что она из Испании писала про россиян мерзости, а теперь собирается зарабатывать на тех, кого поливала грязью и называла «русским быдлом». Свой отъезд из России артистка объясняла желанием растить дочь там, где нет русских. Несколько лет назад она раскритиковала парад на Красной площади 9 Мая.

быдло вернуться в Россию концерты неадекват скандал шоу-бизнес Наталья Ветлицкая Алексей Остудин
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