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Какие субсидии россиянам продлил до конца 2020 года Мишустин?

20:52 26.10.2020 Фото: government.ru
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Изначально планировалось, что такой порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остается непростой, констатировал премьер.

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Правительство продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года. Соответствующее постановление правительства подписано.

-Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявление и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически. С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше. А уже в следующем году их пересмотрят, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина 26 октября.

Изначально планировалось, что такой беззаявительный порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остаётся непростой.

-Поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок. Тем более что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас нужно особенно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса, - отметил Мишустин.

автоматически беззаявительный порядок коронавирус субсидии Михаил Мишустин
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