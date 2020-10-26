Кому повысят пенсии на 5600 рублей, стало известно

При этом на дополнительную выплату смогут рассчитывать лишь те пенсионеры региона, чья пенсия составляет менее 15 873 рублей.

Стало известно, кому повысят пенсии на 5600 рублей

В 2021 году тысячи россиян смогут получить надбавку к пенсии в 5600 рублей, пишет PRIMPRESS. По информации издания, надбавка ждет пожилых жителей Мурманской области. Сообщается, что это обусловлено пересмотром в регионе уровня прожиточного минимума.

При этом на дополнительную выплату смогут рассчитывать лишь те жители субъекта, чья пенсия составляет менее 15 873 рубля (размер нового прожиточного минимума в Заполярье).

В службе общественных связей областного парламента объяснили, что в 2021 году прибавку к пенсии смогут получить более 19 000 пенсионеров. Средний размер надбавки - 5600 рублей. Как отмечается, деньги на выплаты будут выделены из федерального и регионального бюджетов.