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Кому повысят пенсии на 5600 рублей, стало известно

21:11 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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При этом на дополнительную выплату смогут рассчитывать лишь те пенсионеры региона, чья пенсия составляет менее 15 873 рублей.

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Стало известно, кому повысят пенсии на 5600 рублей

В 2021 году тысячи россиян смогут получить надбавку к пенсии в 5600 рублей, пишет PRIMPRESS. По информации издания, надбавка ждет пожилых жителей Мурманской области. Сообщается, что это обусловлено пересмотром в регионе уровня прожиточного минимума.

При этом на дополнительную выплату смогут рассчитывать лишь те жители субъекта, чья пенсия составляет менее 15 873 рубля (размер нового прожиточного минимума в Заполярье).

В службе общественных связей областного парламента объяснили, что в 2021 году прибавку к пенсии смогут получить более 19 000 пенсионеров. Средний размер надбавки - 5600 рублей. Как отмечается, деньги на выплаты будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

2021 год бюджет надбавка пенсии
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