В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:

- Когда Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе: "Мирамистин!", я сразу понимаю, какое это опасное лекарство.) А менеджеры компании не понимают? Это же дно, антиреклама. Хотя, лекарство, говорят, хорошее. Правда, не знаю, от чего. Всё внимание на этот ор.)