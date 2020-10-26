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Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе: "Мирамистин!"

21:20 26.10.2020
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Я сразу понимаю, какое это опасное лекарство. А менеджеры компании не понимают? Хотя лекарство, говорят, хорошее.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
- Когда Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе: "Мирамистин!", я сразу понимаю, какое это опасное лекарство.) А менеджеры компании не понимают? Это же дно, антиреклама. Хотя, лекарство, говорят, хорошее. Правда, не знаю, от чего. Всё внимание на этот ор.)

лекарство менеджер реклама
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