В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
- Когда Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе: "Мирамистин!", я сразу понимаю, какое это опасное лекарство.) А менеджеры компании не понимают? Это же дно, антиреклама. Хотя, лекарство, говорят, хорошее. Правда, не знаю, от чего. Всё внимание на этот ор.)
Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе: "Мирамистин!"
21:20 26.10.2020
Я сразу понимаю, какое это опасное лекарство. А менеджеры компании не понимают? Хотя лекарство, говорят, хорошее.
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
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Охлобыстин, как бешеный, орёт в рекламе: "Мирамистин!"
21:20 26-10-2020