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"Яндекс" раскололся, как "сливает" данные о россиянах госорганам

21:26 26.10.2020 Фото: yandex.ru
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Больше всего власти интересуют данные из "Яндекс.Почты", "Яндекс.Паспорта" и "Яндекс.Такси". В компании добавили, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.

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"Яндекс" впервые опубликовал отчет о выдаче данных россиян госорганам

"Яндекс" впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов.

Согласно отчету с января по июнь 2020 года компания получила более 15 тысяч запросов на выдачу пользовательской информации граждан России. Большую часть из них (примерно 84 процента) в IT-гиганте удовлетворили.

"Если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет", — говорится в сообщении компании.

Как уточнили в организации, запросы, полученные из неофициальных каналов — по электронной почте или по телефону, — не получают ответа и не учитываются в статистике.

Больше всего власти интересуют данные из "Яндекс.Почты", "Яндекс.Паспорта" и "Яндекс.Такси".

"Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", — отмечается в отчете.
В компании добавили, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.

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