Обучать бондарей хочет мэр Бердска. И предложил создать в городе музей дерева

Евгений Шестернин побывал на единственном предприятие в Новосибирской области, которое занимается производством бондарных изделий вручную.

Евгений Шестернин осмотрел производство ООО «Сибирская территория»

Глава Бердска Евгений Шестернин и заместитель главы администрации Жанна Шурова 26 октября посмотрели производство ООО «Сибирская территория».

Предприятие выпускает бондарные изделия: бочки, чаны, купели, фитобочки, беседки, модульные бани, мебель для дома и бани, декоративные изделия для баров, кафе и магазинов.

По словам директора Романа Иванова, это единственное предприятие в Новосибирской области, которое занимается производством бондарных изделий. Вся продукция изготавливается вручную.

Евгений Шестернин предложил Роману Иванову создать в Бердске центр дополнительного образования по обучению бондарей, а также музей дерева, передает пресс-центр бердской мэрии.