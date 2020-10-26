Во сколько обойдутся выплаты россиянам и бизнесу в пандемию, подсчитал Минфин

Половина денег пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане по ликвидации последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи.

Глава Минфина Силуанов подсчитал, во сколько обойдется поддержка экономики в пандемию

Общий объем антикризисной поддержки экономики России за 2020-2021 годы составит 9% ВВП, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сколько денег потребовалось дополнительно из бюджета выделить на меры по поддержке граждан, по поддержке предпринимателей, по модернизации здравоохранения — это около 4,5% ВВП. Много это или мало — это почти 5 триллионов рублей. Это те ресурсы, которые у нас предусмотрены в общенациональном плане по широкому спектру вопросов", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, — то это около 9% ВВП, потому что мы перешли от профицитного бюджету к дефицитному, резко снижены доходы бюджета, и все это потребует изыскивать дополнительные финансовые возможности", — добавил Силуанов.

"Общий объем вот этих дополнительных финансовых возможностей около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции, и поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи", — пояснил глава Минфина.

Объем ВВП России в 2020 году прогнозируется около 107 триллионов рублей. В проекте бюджета на 2021 год закладывается сумма в 115,5 триллиона рублей.