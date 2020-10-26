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Убили и сожгли бизнесмена. Подозревают в заказном убийстве трех топ-менеджеров

22:26 26.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Трое владельцев ИТ-дистрибутора Merlion и банка «Реалист» задержаны в Москве по подозрению в организации убийства.

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В Москве трех топ-менеджеров задержали по делу об убитом и сожженном бизнесмене

Трое владельцев ИТ-дистрибутора Merlion и банка «Реалист» задержаны в Москве по подозрению в организации убийства. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил  в правоохранительных органах.

По данным tadviser.ru, трое топ-менеджеров — Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев — подозреваются в организации убийства, совершенного в 2015 году в одном из крупных городов Подмосковья. Там жертвой киллеров стал бизнесмен, которого убили в собственном доме, а дом после этого сожгли.

Троим фигурантам предъявлены обвинения по статье 105 («Убийство») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

23 октября сообщалось, что Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего вице-президента по безопасности компании «Евросеть» Бориса Левина по делу об убийстве. Левин в настоящее время входит в совет директоров банка «Реалист», владельцами которого являются Абрамов, Мангутов и Карчев.

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