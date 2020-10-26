Путин приказал увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет. Сколько от заработака?

Стаж, по мнению президента, не должен иметь значения. Он дал поручение правительству до 1 декабря 2020 определить, сколько денег нужно на это.

Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет

Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка, независимо от стажа, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля 26 октября.

"Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты", - говорится в перечне поручений.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.