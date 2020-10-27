Растлили в 15 лет: Мэттью Макконахи шокировал поклонников новостью о принуждении к сексу

Случай сексуального насилия повторился, когда ему было 18 лет: взрослый мужчина, имя которого не называется, приставал к нему, когда парень потерял сознание в фургоне.

Очередной шокирующей подробностью личной жизни голливудский актер поделился в своей автобиографии

Оскароносный голливудский актер Мэттью Макконахи шокировал поклонников новостью о принуждении к сексу в 15 лет. В своей автобиографии «Зеленые огни» он признался, что был растлен будучи подростком, и после этого был уверен, что неминуемо окажется в аду, пишет издание Mirror.

Артист заявил, что случай сексуального насилия повторился, когда ему было 18 лет: взрослый мужчина, имя которого не называется, приставал к нему, когда парень потерял сознание в фургоне. Несмотря на эти травмирующие события, Макконахи не назвал себя жертвой насильника, он считает, что все равно получил от жизни много прекрасных моментов.

«У меня есть много доказательств того, что мир задумал сделать меня счастливым», — сказано в его книге.

К своему 50-летию актер, видимо, решил удивить мир чем-то кроме невероятно популярных фильмов. В тех же «Зеленых огнях» он поделился пикантной историей о смерти своего отца. Он написал о сложных отношениях родителей, которые дважды разводились и трижды женились, а также о том что его папа Джеймс умер в кульминационный момент полового акта с женой.

«Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы», — заметил он.

Мэттью Макконахи известен ролями в фильмах «Интерстеллар», «Время убивать», «Контакт», «Джентльмены», сериале «Настоящий детектив». За роль в «Далласском клубе покупателей», он получил главную награду Голливуда — статуэтку «Оскар». Также его считают обладателем одного из самых обаятельных и сексуальных голосов — он даже запустил приложение, в котором читает сказку на ночь — весьма популярное, хоть и дорогое.

Источник: 5-tv.ru