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Здоровье / Общество

Илья Полежайкин из «Папиных дочек» теперь в инвалидном кресле. Сможет ли восстановиться молодой актер Михаил Казаков?

10:54 27.10.2020 Фото: instagram.com
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Актер признался, что в некоторой степени ему даже повезло, ведь позвоночник после падения остался цел. Однако голени были «полностью раздроблены».

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В эфире программы на федеральном канале актер рассказал о воем восстановлении после операции на ноги

Российский актер Михаил Казаков, известный своей ролью Ильи Полежайкина в ситкоме «Папины дочки» рассказал о своем восстановлении после травмы в эфире программы «Звезды сошлись» на федеральном канале. После того, как звезда упал с 12-метровой лестницы, он перенес серьезную операцию. Знаменитость по-прежнему не может ходить, однако прогнозы врачей на выздоровление его утешают.

«Я отвлекся, просто отвлекся на что-то. И не было страховки, а я просто не успел схватить эту лестницу. Ужасно, что в тот момент, когда моя рука начала понимать, что лестницы нет в руке, а другая рука уже отпущена, я посмотрел перед собой и понял, что моя лестница в 30 сантиметрах от меня. И все. А за три минуты до этого я положил внизу арматурину, чтобы легче было забираться», - вспомнил Казаков.

Актер признался, что в некоторой степени ему даже повезло, ведь позвоночник после падения остался цел. Однако голени были «полностью раздроблены».

«Я упал на ноги, врачи мне поставили 20 болтов и две пластины. Голени были полностью раздроблены. Первые четыре дня мне даже обезболивающее не помогало», - поделился Михаил.

Сейчас артист надеется, что через пару месяцев наконец сможет полностью встать на ноги и вернуться к съемкам. Впрочем, некоторые врачи прогнозируют восстановление только через восемь месяцев.

Источник: 5-tv.ru

артист падение переломы ног эфир программы Михаил Казаков Папины дочки Звезды сошлись
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