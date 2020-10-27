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"С нас шампанское, с гостей — шашлык": В черных плавках жених и в белом бикини невеста, мечтает о своей свадьбе девушка в Бердске

11:15 27.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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"Зарабатываете без кредитов, долгов, можете позволить - хорошо. Нет? Зачем ?" - бердчане против дорогих свадеб.

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Свадьбы можно отметить экономно

За классическую свадьбу вступилась бердчанка. Девушка утверждает, что любая девочка с детства хочет быть принцессой, невестой, мечтает о свадьбе с любимом. Своё мнение она оставила в группе «Подслушано в Бердске» в социальной сети «Вконтакте», в субботу, 24 октября.

-Потому что свадьба нужна в первую очередь именно девушке, любая девочка с детства хочет быть принцессой, невестой, хочет сыграть свадьбу с любимым. Красивое платье, цветы, танец... И остальные "глупости" (по мнению мужчин). Так что же вы ради своей любимой не раскорячитесь и не согласитесь на торжество? Или начнёте отговаривать и предлагать вложить средства в более практичные вещи? Или сразу на берегу выбираете менее притязательных девушек, которых уже никто замуж точно не позовет и она согласится и с вами "просто расписаться". Как у вас это устроено? - задаёт вопрос жительница Бердска.

Среди подписчиков группы не нашлось ни одного человека, кто бы подержал девушку. Весь её пост посчитали одним сплошным клише о женщинах.

-Объясните как минимум, зачем покупать платье за дорого, чтобы надеть 1 раз, а потом иногда выкладывать в инсту: ой, вот убиралась в шкафу и решила примерить. Зарабатываете без кредитов, долгов, можете позволить - ок, пожалуйста. Нет? Зачем эти голимые понты? Приехать в колхоз на прокатном лимузине, снять дорогущий ресторан не по карману, а выкуп тем временем в какой-нибудь общаге пошарпанной, -считает Максим.

Девушки Бердска также высказали свое несогласие с автором поста.
- Очередные стереотипы. Замуж вообще не планирую выходить, а если уж и соберусь, то свадьба будет на берегу моря, у меня белое бикини, у мужа чёрные плавки и бабочка. С нас шампанское, с гостей — шашлык,- написала Аня.

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