3 мощных обряда от бедности, неудач и потерь на ноябрь 2020 года

С помощью обрядов и заговоров каждый может справиться с насущными проблемами и привлечь в жизнь удачу.

С помощью обрядов и заговоров каждый может справиться с насущными проблемами и привлечь в жизнь удачу

Последний месяц осени — время, когда многие подводят итоги и готовятся завершить год. Справиться с тем, что было запланировано, и успешно провести ноябрь помогут три обряда. С их помощью получится привлечь удачу, а также прогнать прочь бедность и потери.

С помощью обрядов и заговоров каждый может справиться с насущными проблемами и привлечь в жизнь удачу. Эксперты предлагают в ноябре 2020 года использовать 3 эффективных обряда, чтобы позабыть о проблемах с финансами, уберечься от неудач и оградить себя от потерь.

Обряд на избавление от бедности

Изменить жизнь к лучшему и забыть о бедности поможет эффективный обряд, который проводят в первые дни ноября. Пустой кошелек кладут перед собой, зажигают зеленую свечу и проговаривают, подкладывая в кошелек купюры и монеты:

«Осенью листья опадают, на ветках не держатся, деревья бедными делают. Каждый листок пусть монетой или купюрой обернется, в мой кошелек богатством вернется».

Мысленно представляют листопад, который оборачивается денежным потоком и врывается в двери и окна. Свечу гасят, а кошелек оставляют открытым на несколько часов, чтобы привлечь финансовое благополучие.

Осенний обряд от неудач

Неудачи уйдут из дома, если провести в начале месяца уборку и без жалости расстаться со всем, что уже не используется. Старые, поломанные и просто ненужные вещи засоряют жилище и часто становятся причинами неудач. Уборку можно разделить на несколько этапов: вымыть полы, окна и двери, разобрать шкафы и иные места хранения, навести порядок на кухонных полках. После мытья полов воду выплескивают со словами:

«Неудачи из дома вымываю, назад им ход запираю».

Вынося из дома хлам, приговаривают:

«Неудачам в моем доме не быть, ни мне, ни близким не вредить».

После того, как в жилище стало чисто, над входной дверью вещают талисман удачи, чтобы везение не покидало дом.

Эффективный обряд от потерь

Избежать потери нужных вещей или их кражи может каждый. Для того, чтобы вещи не терялись, а воры не могли навредить, нужен простой заговоренный оберег. Зеленую пуговицу пришивают к черному кусочку ткани красными нитками крест на крест, приговаривая:

«Воры лихие мимо меня пройдут да в тюрьму попадут. Никому вещей моих не брать, мне их больше не терять».

Оберег носят с собой, чтобы ничего не терять и не становиться объектами внимания воров и мошенников.

Эффективность обрядов зависит от настроя, поэтому во время произнесения заговоров важно верить в то, что все получится. Внутренняя сила даст возможность прекратить череду неудач и в последнем месяце осени надежно оградить себя от разного рода неприятностей.

Источник: dailyhoro.ru