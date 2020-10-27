Когда вернется обоняние после коронавируса? Как ускорить процесс, рассказал врач-отоларинголог

Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью

Как вернуть обоняние после заболевания COVID-19 и с чем это может быть связано, рассказали в беседе с РБК опрошенные специалисты.

"Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", – пояснил врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев.

По его словам, полезным будет употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. Кроме этого, важно следить за правильным питанием, пить воду в достаточном количестве, исключить никотин и алкоголь.



Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, в свою очередь, отметил, что во время заболевания коронавирусом пациент получает отек слизистой оболочки носа, из-за которой ухудшается доступ к рецепторам верхней части слизистой оболочки носа. При этом коронавирус может токсически действовать на сами рецепторы, длительный отек может вызвать деградацию рецепторов и нервной ткани.Специалист предупредил, что часть его пациентов не смогли восстановить обоняние за полгода.

Источник: ria.ru