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Запретил проверять малый бизнес до конца 2021 года Путин

10:45 27.10.2020 Фото: кремлин.ру
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Запрет не будет действовать на налоговый и таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере.

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Путин поручил продлить запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса. Это следует из размещенного на сайте Кремля перечня поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета.

При этом поясняется, что запрет не будет действовать на налоговый и таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере. Также не приостановят проверки всех видов деятельности и объектов контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не коснутся изменения и участников бюджетного процесса.

Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса был введен в России в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В июне премьер-министр страны Михаил Мишустин продлил запрет на проверки предприятий малого и среднего бизнеса.

бизнес плановая проверка Владимир Путин
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