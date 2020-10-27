Выстрел снайпера: убит бизнесмен Александр Петров, дело проверяет СК

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками оперативных подразделений продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, допрашивают свидетелей, изучают круг общения потерпевшего, а также выясняют иные сведения.

24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего Александра Петрова.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ) для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России.

По данным следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего Александра Петрова, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.

Следователями и криминалистами СК России в ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками оперативных подразделений продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, допрашивают свидетелей, изучают круг общения потерпевшего, а также выясняют иные сведения.

Источник: Следком