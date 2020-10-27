27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Выстрел снайпера: убит бизнесмен Александр Петров, дело проверяет СК

10:49 27.10.2020 Фото: СК РФ
0

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками оперативных подразделений продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, допрашивают свидетелей, изучают круг общения потерпевшего, а также выясняют иные сведения.

% name% title
24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего Александра Петрова.

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ) для наиболее оперативного, полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России.

По данным следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего Александра Петрова, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.

Следователями и криминалистами СК России в ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками оперативных подразделений продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, допрашивают свидетелей, изучают круг общения потерпевшего, а также выясняют иные сведения.

Источник: Следком

берег выстрел убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут убийцу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Средства для профилактики от COVID-19, стали известны
11:45 27-10-2020
Средства для профилактики от COVID-19, стали известны
Образцы договор и документов – все на одном сайте Obrazec-Docs.Ru
11:38 27-10-2020
Образцы договор и документов – все на одном сайте Obrazec-Docs.Ru
Как найти It специалиста – услуги кадрового агентства в Москве
11:36 27-10-2020
Как найти It специалиста – услуги кадрового агентства в Москве
Китайская электроника – особенности
11:34 27-10-2020
Китайская электроника – особенности
Зелень на подоконнике круглый год: Как выращивать на окне зелёный лук и петрушку
11:33 27-10-2020
Зелень на подоконнике круглый год: Как выращивать на окне зелёный лук и петрушку
Кредитные карты с кэшбеком – особенности
11:33 27-10-2020
Кредитные карты с кэшбеком – особенности
Для чего нужен расчетный счет РКО
11:32 27-10-2020
Для чего нужен расчетный счет РКО
БердскСнегопады и сильные перепады температур прогнозируют синоптики с 28 октября в Бердске и Новосибирской области
11:30 27-10-2020
Снегопады и сильные перепады температур прогнозируют синоптики с 28 октября в Бердске и Новосибирской области
В злоупотреблении правом гостя немцы обвинили Навального
11:29 27-10-2020
В злоупотреблении правом гостя немцы обвинили Навального
БердскОсталось в живых 18 фронтовиков в Бердске. Сколько лет самому старому ветерану?
11:26 27-10-2020
Осталось в живых 18 фронтовиков в Бердске. Сколько лет самому старому ветерану?