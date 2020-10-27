Можно ли одновременно заболеть СOVID-19 и гриппом, ответили эксперты

По своему течению COVID-19 и грипп сильно различаются

Человек может одновременно заразиться коронавирусом и сезонным гриппом. Но если это произойдет, то болезнь может протекать с серьезными осложнениями.

"Одновременно заразиться двумя или более инфекциями можно. COVID-19 и грипп - не исключение. В большинстве случаев сочетание инфекционных возбудителей приводит к более тяжелому состоянию у пациентов. Особенности взаимодействия нового коронавируса с другими вирусами сейчас изучаются", - рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

По своему течению COVID-19 и грипп сильно различаются. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, коронавирус коварен тем, что выработка интерферона, белка иммунной системы, нередко начинается только ближе к началу второй недели заболевания. Из-за этого иммунная система очень слабо сопротивляется и плохо защищает организм. Она начинает реагировать, когда вирус уже размножился не только в верхних дыхательных путях, но и проник в нижние.

От этого может возникнуть развитие цитокинового шторма. В результате атаки иммунной системы на собственный организм возникает тяжелое поражение легких. А поврежденный внутренний слой кровеносных сосудов провоцирует тромбообразование.

Источник: РГ