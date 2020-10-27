Снегопады и сильные перепады температур прогнозируют синоптики с 28 октября в Бердске и Новосибирской области

Кроме того, в дни осенних школьных каникул родителям необходимо уделить особое внимание безопасности своих детей. Не оставлять их без присмотра, ни в коем случае не отпускать детей одних к водоемам, и обязательно разъяснить им правила безопасного поведения в быту и в различных экстремальных ситуациях.

Специалисты МЧС России предупреждают о возможных рисках при неустойчивых погодных условиях

В Новосибирской области в ближайшую неделю синоптики прогнозируют неустойчивую погоду со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 2-3 градуса. На территории региона ожидается мокрый снег с гололедными явлениями и порывистым ветром, температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов, днем повысится до 9 градусов. В этот период наиболее вероятны риски возникновения бытовых пожаров, осложнение дорожной остановки, а также возможны происшествия на водных объектах.

Опасность возникновения техногенных пожаров связана с низкими температурами и началом отопительного периода. С наступлением холодов увеличивается число возгораний в районах сельской местности и в частном жилом секторе, особенно в ночное время, а также садово-дачных обществах с круглогодичным проживанием людей. Прежде всего гражданам следует обратить внимание на исправность печного и газового оборудования, использовать только сертифицированное электрооборудование и отопительные приборы. Кроме того, в жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы, топящиеся печи, а также поручать следить за ними малолетним детям.

Перепады температур, осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица в осенне-зимний период делают дороги особо опасными и могут спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать скоростной режим, дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений, в обязательном порядке соблюдать все правила дорожного движения.

Вместе с тем переменчивые погодные условия могут привести к образованию опасной наледи на крышах домов, а также к сходу мокрого снега, льда и падению с карнизов домов сосулек. Во избежание травм и несчастных случаев гражданам рекомендуется не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям. Автомобилистам не следует парковать автомобили под крышами домов. Жителям частного сектора необходимо самостоятельно убирать наледь с крыш, а жильцам многоквартирных жилых домов своевременно информировать домоуправляющую компанию об образовании сосулек.

Любителям рыбалки также следует учитывать погодные условия и особенности эксплуатации маломерных судов поздней осенью. Не выходите на водоёмы в ветреную погоду, а также в тёмное время суток. Сообщите родным и близким о маршрутах отдыха и рыбалки. Возьмите с собой сотовый телефон с полной зарядкой. Находясь в лодке, пользуйтесь спасательным жилетом и не допускайте перегруза плавсредства. В случае, если рыбак упал в воду, спастись в ледяной воде бывает довольно трудно. Помните, что недопустимо управлять маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения, которое является одной из основных причин гибели людей на водных объектах.

Кроме того, в дни осенних школьных каникул родителям необходимо уделить особое внимание безопасности своих детей. Не оставлять их без присмотра, ни в коем случае не отпускать детей одних к водоемам, и обязательно разъяснить им правила безопасного поведения в быту и в различных экстремальных ситуациях.

Источник: 54.mchs.gov.ru