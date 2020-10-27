Обвинила в насилии над дочерью экс-любовника мать

Женщина из Саратовской области обвинила бывшего сожителя в половом сношении со своей несовершеннолетней дочерью

Кроме того, на федеральном канале женщина из Саратовской области обвинила бывшего сожителя в половом сношении со своей несовершеннолетней дочерью. Следователи СУ СК России по Саратовской области расследуют уголовное дело по ст. 134 УК РФ. Мужчина допрошен, назначены необходимые экспертизы.

Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений детально проверить все озвученные в СМИ обстоятельства и незамедлительно доложить о ходе расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок.

Источник: Следком