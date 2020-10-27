В злоупотреблении правом гостя немцы обвинили Навального

Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, в которых те выразили недовольство поведением и высказываниями блогера Алексея Навального.

Вольфганг Хайнц обвинил россиянина в злоупотреблении правом гостя. Хайнц обратил внимание на оскорбление в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера, прозвучавшее из уст находящегося в Германии Навального.

"Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", — пишет читатель в своем обращении.



Кроме того, Хайнц осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.

За Шредера вступился и Петер Фендт. Он назвал экс-канцлера одним из лучших лидеров Германии. Читатель напомнил, что Шредер оживил экономику страны и защищал ее интересы.

"И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным", — написал Фендт.

Вольфрам Зальцер из Нойштадта-Кобурга в своем письме призвал не подражать Навальному. Немец обратил внимание на критику блогера в адрес России, выступления против реализации "Северного потока — 2" и заявления в адрес Путина и Шредера.

Зальцера возмутило, что нынешнее немецкое правительство "заглядывает в рот" к Навальному. По его словам, россиянин "оправдывает неприкрытую ксенофобию".

В частности Зальцер вспомнил заявление блогера о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты, а также об его участии в "русском марше", организованном националистами.

"И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом", — написал Зальцер.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.



Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что россиянина якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин Германии сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лабораториях в Швеции и во Франции. Однако ОЗХО позднее заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.

В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.